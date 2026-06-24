Już od 27 czerwca mieszkańcy i turyści odwiedzający Kielce będą mogli skorzystać z dwóch nowych sezonowych linii autobusowych – CK1 i CK2. Specjalne połączenia mają ułatwić dojazd do najpopularniejszych miejsc miasta, takich jak Kadzielnia, Ogród Botaniczny czy Rezerwat Wietrznia. Autobusy będą kursować w każdą sobotę i niedzielę przez cały okres wakacyjny.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dwie sezonowe linie autobusowe – CK1 i CK2 – od 27 czerwca mają łączyć najważniejsze atrakcje turystyczne Kielc.

Obie linie rozpoczynają swoje kursy na Placu Konstytucji, tuż przed Urzędem Miasta. Pierwsze odjazdy zaplanowano na godzinę 10:00, a ostatnie po godzinie 18:00.

Pojazdy będą pojawiać się na trasie średnio co 45–50 minut, co ma zapewnić wygodny dojazd do atrakcji zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.



Trasy pełne atrakcji

Linia CK1 przebiega przez centrum Kielc, prowadząc m.in. ulicami Kapitulną, Jana Pawła II, Żytnią i Grunwaldzką.

Na trasie znajdują się przystanki w pobliżu Ogrodu Botanicznego, Kadzielni, Stadionu Leśnego, Rezerwatu Wietrznia, Parku Miejskiego, Muzeum Zabawek i Zabawy, Kieleckiego Centrum Kultury, Basenu Letniego oraz dworca kolejowego.

Powrót do centrum przewidziano przez rezerwat Wietrznia oraz ulice Zagórską i Żeromskiego.

Linia CK2 kursuje podobną trasą, ale w przeciwnym kierunku.

Autobusy przejadą m.in. ulicami Seminaryjską, Żeromskiego, Zagórską, Szczecińską, Bohaterów Warszawy, Tarnowską, Pileckiego, Daleszycką, Wrzosową, Popiełuszki, Wapiennikową, Husarską, Szczepaniaka, aleją Na Stadion, Pakosz, Krakowską, Jagiellońską, Grunwaldzką, Żelazną, Czarnowską i aleją IX Wieków Kielc.

Ekologiczne autobusy i nowoczesne udogodnienia

W obsłudze wakacyjnych tras wykorzystane zostaną autobusy elektryczne.

W pojazdach zamontowano monitory, na których wyświetlane będą informacje o wydarzeniach w mieście, materiały promujące Kielce oraz oferta lokalnych przedsiębiorców.

Bilety i ulgi bez zmian

Na liniach CK1 i CK2 obowiązują standardowe bilety komunikacji miejskiej, wraz ze wszystkimi ustawowymi i lokalnymi ulgami. Obie linie funkcjonują w strefie 1, co oznacza, że korzystanie z nich nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Prezydentka Agata Wojda podkreśla, że uruchomienie nowych połączeń to ważny krok w budowaniu pozycji Kielc jako atrakcyjnego miejsca na turystycznej mapie Polski.

Szczegółowe trasy i rozkłady jazdy dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.