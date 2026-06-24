Śmiech śmiechowi nierówny. I w naszym życiu odgrywa tak wielką rolę, że sterują nim aż dwa różne obszary mózgu. Piszą o tym na łamach czasopisma "Trends in Neurosciences" naukowcy z University College London. Śmiech to uniwersalny sygnał społeczny, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji międzyludzkich. Choć wydaje się prostą reakcją, mechanizmy mózgowe, które za nim stoją, do dziś pozostawały nie do końca poznane. Najnowsze badania wskazują, że za śmiech spontaniczny i śmiech zamierzony odpowiadają dwie odrębne sieci neuronalne w ludzkim mózgu.

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Naukowcy z University College London opisali w "Trends in Neurosciences", że śmiech sterowany jest przez dwa różne obszary mózgu.

Śmiech spontaniczny i śmiech zamierzony wywołują odrębne sieci neuronalne.

Śmiech spontaniczny pojawia się nagle, jest niekontrolowany i związany z prawdziwą radością.

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Doskonale wiemy, że śmiech u ludzi przybiera różne formy. Z jednej strony mamy do czynienia ze śmiechem spontanicznym, który pojawia się nagle, jest niekontrolowany i często trudny do powstrzymania. To właśnie ten rodzaj śmiechu towarzyszy nam w chwilach prawdziwej radości, kiedy coś nas rozbawi do łez. Z drugiej strony istnieje śmiech zamierzony, który pojawia się w sytuacjach społecznych, podczas rozmów, żartów czy kurtuazyjnych interakcji. Ten drugi typ śmiechu jest precyzyjnie zsynchronizowany z mową i gestami, a jego pojawienie się i zakończenie są ściśle kontrolowane.

Autorzy pracy analizowali raporty z zabiegów neurochirurgicznych, podczas których pacjentom cierpiącym na padaczkę stymulowano różne obszary mózgu. Takie procedury pozwalają lekarzom zidentyfikować rejony odpowiedzialne za kluczowe funkcje, zanim przystąpią do operacji. Często podczas takich zabiegów, gdy pacjent jest przytomny, stymulacja określonych obszarów mózgu wywołuje niezamierzony śmiech. Pacjenci są w stanie na bieżąco opisywać swoje odczucia, co daje naukowcom unikalną możliwość zbadania, które części mózgu odpowiadają za różne rodzaje śmiechu. Oprócz analizowania danych z takich zabiegów, naukowcy sięgnęli także po wyniki badań klinicznych i eksperymentów na zwierzętach.

Śmiech spontaniczny...

Okazało się, że za śmiech spontaniczny odpowiada sieć obejmująca rejony mózgu związane zarówno z kontrolą ruchową, jak i regulacją emocji. Kluczowe znaczenie mają tu przednia część zakrętu obręczy, jądro półleżące oraz biegun skroniowy. Stymulacja tych obszarów prowadzi do wybuchów śmiechu, którym często towarzyszy uczucie euforii, poprawa nastroju i autentyczna radość. Co ciekawe, ten rodzaj śmiechu może pojawiać się także w przebiegu niektórych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak padaczka, choroba Alzheimera czy schizofrenia. W takich przypadkach śmiech bywa niekontrolowany i nieadekwatny do sytuacji.

... i śmiech zamierzony

Druga sieć neuronalna, odpowiedzialna za śmiech zamierzony, obejmuje obszary mózgu związane głównie z kontrolą ruchową, takie jak wieczko Rolanda, gałka blada oraz przeddodatkowa kora ruchowa. Stymulacja tych rejonów wywołuje śmiech, któremu jednak nie towarzyszą pozytywne emocje. Jest to śmiech "na zawołanie", wykorzystywany w sytuacjach społecznych, często jako element komunikacji niewerbalnej. Naukowcy zauważają, że ta sieć neuronalna częściowo pokrywa się z obszarami odpowiedzialnymi za mowę, co tłumaczy, dlaczego śmiech zamierzony jest tak ściśle zsynchronizowany z rozmową i innymi formami komunikacji.

Badacze sugerują, że sieć odpowiedzialna za śmiech spontaniczny jest starsza ewolucyjnie i wykształciła się u zwierząt w trakcie zabaw. Wydawane wówczas dźwięki przypominające śmiech pełniły funkcję sygnału zapobiegającego agresji i wzmacniającego więzi społeczne. Odkrycia te potwierdzają obserwacje, że wiele gatunków ssaków wydaje podczas zabawy wokalizacje przypominające śmiech. Sieć odpowiedzialna za śmiech zamierzony wydaje się być nowszym nabytkiem ewolucyjnym, związanym z rozwojem mowy i bardziej złożonych form komunikacji społecznej.

Jakie jest znaczenie tego odkrycia?

Te odkrycia mają istotne znaczenie nie tylko dla zrozumienia mechanizmów śmiechu, ale także dla lepszego poznania zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, w których śmiech ulega zmianom. Ponadto, badania sugerują, że śmiech może pełnić funkcję naturalnego środka przeciwbólowego. Przednia część zakrętu obręczy, będąca częścią sieci spontanicznego śmiechu, odgrywa również ważną rolę w systemie tłumienia bólu w mózgu.