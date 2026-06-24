W Rumi tuż za Gdynią wybuchł pożar magazynu. Na zdjęciach i filmach z miejscowości widać czarne kłęby dymu.

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Pożar jest widoczny nawet z odległości wielu kilometrów.

Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej - relacjonuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, a ogień został już opanowany. 

Nie ma zagrożenia dla sąsiednich obiektów.

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