W Rumi tuż za Gdynią wybuchł pożar magazynu. Na zdjęciach i filmach z miejscowości widać czarne kłęby dymu.
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Pożar jest widoczny nawet z odległości wielu kilometrów.
Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej - relacjonuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, a ogień został już opanowany.
Nie ma zagrożenia dla sąsiednich obiektów.
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Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.