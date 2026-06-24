Cztery kilogramy narkotyków, grzyby halucynogenne oraz 75 sztuk nielegalnej amunicji - taki arsenał zabezpieczyli szczecińscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko zaczęło się od przejęcia przesyłki kurierskiej z marihuaną. Zatrzymany w sprawie mężczyzna trafił już do aresztu.

/ Policja Szczecin /

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Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze ze Szczecina, działając wspólnie z Krajową Administracją Skarbową, przechwycili przesyłkę kurierską, w której znajdowały się aż 3 kilogramy marihuany.

Szybko ustalono adresata paczki i zatrzymano mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami.

Narkotyki i amunicja w mieszkaniach i samochodzie

Podczas przeszukania mieszkań oraz samochodu zatrzymanego, policjanci natrafili na kolejne substancje odurzające.

Wśród zabezpieczonych środków znalazły się zarówno świeże, jak i suszone grzyby psylocybinowe, które mają silne działanie halucynogenne.

Dodatkowo funkcjonariusze odkryli 75 sztuk nielegalnej amunicji.

/ Policja Szczecin

Zatrzymany mężczyzna odpowie teraz przed sądem za handel narkotykami oraz posiadanie nielegalnej amunicji. Został już tymczasowo aresztowany.