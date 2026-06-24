"Lekarze, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, powinni być z niego usunięci" - powiedział w środę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Apelował, aby nie oceniać całego środowiska miarą takich osób jak Dawid Kacprzyk.

"Lekarze, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, powinni być z niego usunięci" - stwierdził szef NRL / Paweł Wodzyński / East News

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Jak informował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, dzisiaj w sądzie lekarskim Naczelna Rada Lekarska złoży wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na konferencji prasowej do tego faktu odniósł się prezes NRL Łukasz Jankowski.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie w sprawie lekarza-polityka ze Szpitala Południowego, który miał dopuścić się czynów zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów - mówił.

Szef samorządu lekarskiego zaapelował też do prokuratury o jak najszybsze podjęcie działań o charakterze karnym.

Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem koordynator czy dyrektor, ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć - powiedział Jankowski.

Zaapelował do premiera o to, by jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia.



Lekarze chcą zmian i spotkania z premierem

Przewodniczący NRL przedstawił podczas konferencji prasowej wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy. Medycy opowiedzieli się w niej za rozwiązaniami, które według nich powinny zostać wprowadzone w celu zreformowaniasystemu ochrony zdrowia.

Żądamy od pana premiera ujednolicenia czasu pracy lekarzy, niezależnie od formy zatrudnienia - powiedział szef samorządu lekarskiego. Wyjaśnił, że maksymalny czas pracy - niezależnie od tego, czy medyk jest zatrudniony na etacie, czy też pracuje w oparciu o kontrakt, miałby wynieść do 78 godzin tygodniowo (nieco ponad 300 miesięcznie).

Samorząd chce też zmiany wyceny procedur medycznych. Nieprawidłowa wycena doprowadziła do wręcz kosmicznych zarobków lekarzy. (...) To musi się skończyć, to demoralizuje młodych ludzi. To rozwarstwienie budzi zrozumiałe emocje - stwierdził Jankowski.

Wskazał też na konieczność odpolitycznienia ochrony zdrowia - wśród postulatów z badania znalazł się też wniosek o wprowadzenie zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia.

Jankowski ponowił też apel o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Dodał, że samorząd zwracał się o to dwukrotnie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To wpłynie na całe środowisko lekarskie". NIL o skandalu w Szpitalu Południowym

Szef NRL o nagannym zachowaniu jednego lekarza i tych, którzy "utrzymują niewydolny system"

Szef izby zaapelował do opinii publicznej o nieocenianie całego środowiska medycznego przez pryzmat nagannego zachowania jednego lekarza.

Jestem przekonany, że 99,9 proc. lekarzy każdego dnia walczy o zdrowie i życie pacjentów, utrzymując na swoich barkach niewydolny system. Natomiast ten maleńki odsetek osób, które nie rozumieją, czym jest nasz zawód, musi zostać z niego po prostu usunięty, a ich sprawa dogłębnie wyjaśniona - podsumował prezes NRL.



Według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, które placówka musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.