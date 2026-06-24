​Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie i zachęcił ich, by przeznaczyli wakacje na odpoczynek oraz odnajdowanie znaków Boga w pięknie natury. W środę w ekstremalnym upale odbyła się ostatnia przed lipcową przerwą papieska audiencja generalna. Uczestniczyły w niej tysiące osób z całego świata. "Pozdrawiam serdecznie Polaków" - można było usłyszeć.

Papież Leon XIV / RICCARDO ANTIMIANI / PAP

Papież Leon XIV pozdrowił polskich pielgrzymów i zachęcił, by wakacje wykorzystali m.in. na modlitwę i częstszy udział we mszy świętej.

Ojciec Święty zaapelował także o modlitwę za młodych ludzi, aby podejmowali mądre decyzje dotyczące szkół, studiów i rozeznawania swojego powołania.

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Leon XIV: Módlmy się także za młodych

Papież Leon XIV, zwracając się do polskich pielgrzymów obecnych na audiencji, powiedział:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie ten czas na częstszy udział w mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi - mówił Leon XIV.

Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania - dodał papież.

Papież Leon XIV: Pozwólmy się przemienić tajemnicy Eucharystii

Papież Leon XIV, kontynuując cykl rozważań dotyczących Soboru Watykańskiego II i Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, podkreślił, że udział w Eucharystii pozwala wiernym "przyjąć drogę Pana" i prowadzi do głębszej jedności z Bogiem oraz drugim człowiekiem.

Ojciec Święty przypomniał, że Eucharystia została opisana w drugim rozdziale konstytucji soborowej jako "sakrament miłości, znak jedności, więź miłości, uczta paschalna, w której przyjmujemy Chrystusa, dusza napełnia się łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały".

Papież zwrócił uwagę, że wierni nie powinni być biernymi uczestnikami mszy świętej. Jak zaznaczył, Sobór Watykański II zachęca chrześcijan do aktywnego uczestnictwa w liturgii i do składania samych siebie w ofierze w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.

Uczestnicząc w niej, uczą się ofiarowywać samych siebie i dzień po dniu być pochłanianymi przez Chrystusa, w jedności z Bogiem i między sobą - powiedział Leon XIV.

"Siły podziałów podważają nasz świat, społeczności, rodziny i serca"

Podczas katechezy papież przypomniał, że Eucharystia jest zaproszeniem zarówno do słuchania Słowa Bożego, jak i do karmienia się przy stole Pana, gdzie Chrystus ofiarowuje samego siebie Ojcu. W tym sensie stanowi ona duchową ofiarę chrześcijan i drogę prowadzącą do jedności.

Ojciec Święty przywołał również zapis Sacrosanctum Concilium, zgodnie z którym Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna "tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu".

Jak podkreślił, Eucharystia kształtuje sposób życia wierzących, ucząc ich bezinteresownego daru z siebie na wzór Chrystusa.

Włączając nas w Chrystusa, Eucharystia uczy nas przyjmować tę samą drogę życia Pana Jezusa, która charakteryzuje się bezinteresownym darem z siebie - zaznaczył papież.

Zdaniem Leona XIV właśnie taki dar staje się odpowiedzią na podziały obecne we współczesnym świecie.Ten dar wprowadza nas w dynamikę jedności, która stanowi potężne antidotum na siły podziałów, które podważają nasz świat, nasze społeczności, nasze rodziny i nasze serca - powiedział.

Na zakończenie audiencji papież zachęcił wiernych do czerpania z Eucharystii jako źródła życia duchowego. Czerpmy z wiarą z tego źródła życia Bożego i pozwólmy, aby tajemnica, którą celebrujemy, nas przemieniła - apelował.

Ojciec Święty modlił się również, aby wszyscy wierni, którzy karmią się "obfitym źródłem życia Bożego", pozwolili się przemieniać przez tajemnicę Eucharystii, którą celebrują podczas każdej Mszy Świętej.