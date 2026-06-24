W najbliższych dniach mieszkańców Szczecina czekają poważne utrudnienia na Estakadzie Pomorskiej. Rozpoczyna się remont torowiska, który wymusi zamknięcie części pasów ruchu oraz czasowe wstrzymanie komunikacji tramwajowej między Prawobrzeżem a Śródmieściem. Sprawdź, jak będą wyglądały zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

Estakada Pomorska / szczecin.eu /

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W czwartek (25 czerwca) zamknięte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska na Estakadzie Pomorskiej. To początek szeroko zakrojonych prac remontowych, które potrwają kilka miesięcy.

W najbliższy weekend z kolei, na czas budowy tymczasowych rozjazdów, ruch tramwajowy między Prawobrzeżem a Śródmieściem zostanie całkowicie wstrzymany. W tym czasie pasażerowie będą mogli korzystać z komunikacji zastępczej.

Zmiany w organizacji ruchu

Podczas remontu tramwaje będą kursować jednotorowo w trybie wahadłowym, dzięki budowie tymczasowych rozjazdów. Od poniedziałku, 29 czerwca, tramwaje wznowią kursowanie, ale z ograniczoną prędkością do 10 km/h.

To oznacza zmiany w rozkładach jazdy.



Jak informują urzędnicy w trakcie całego remontu przewidziano trzy przerwy w ruchu tramwajowym na budowę i demontaż tymczasowych rozjazdów.

Wyjątkowe dni bez utrudnień

Wykonawca został zobowiązany do udostępnienia trzech pasów ruchu na obu jezdniach głównych w wyjątkowych terminach - 4 sierpnia (ze względu na Tour de Pologne) oraz w dniach 13-16 sierpnia (w czasie imprezy Żagle 2026).



Remont na estakadzie jest konieczny ze względu na degradację kotwień i cokołów służących mocowaniu torowiska do Estakady Pomorskiej. Prace obejmą m.in. rozbiórkę istniejącego torowiska, fundamentów kotwień szyny i wykonanie nowej warstwy betonu pod torowiskiem.



Prace mają potrwać 120 dni.