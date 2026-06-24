Niebezpieczne zdarzenie na jednym ze skrzyżowań w centrum Zielonej Góry. 51-letnia kierująca samochodem osobowym potrąciła rowerzystę, który zjeżdżał z przejazdu dla rowerów. Na szczęście rowerzysta nie odniósł żadnych obrażeń. Kobieta straciła prawo jazdy.

/ Policja Lubuska /

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W poniedziałek na skrzyżowaniu w centrum Zielonej Góry doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kobieta kierująca samochodem osobowym potrąciła rowerzystę, który zjeżdżał z przejazdu dla rowerów.

Na szczęście nic mu się nie stało.

Decydujące nagranie z monitoringu

Kobieta próbowała przekonać policjantów, że nie ponosi winy za zdarzenie, jednak nagranie z miejskiego monitoringu rozwiało wszelkie wątpliwości.

Funkcjonariusze podkreślili, że kierująca nie zachowała wymaganej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdu dla rowerów.

Za spowodowanie zagrożenia kobieta straciła prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu.

Funkcjonariusze przypominają, że przejazdy dla rowerów są miejscami, w których kierujący pojazdami mechanicznymi mają obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań, przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych.

"Prosimy wszystkich kierowców, aby w rejonach skrzyżowań, przejazdów dla rowerów i przejść dla pieszych zachowywali szczególną ostrożność, zwalniali i obserwowali otoczenie, ustępowali pierwszeństwa pieszym oraz rowerzystom znajdującym się na przejściu i przejeździe, a także przewidywali ruch innych uczestników ruchu, zwłaszcza tych mniej chronionych" - apelują policjanci.