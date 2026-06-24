Warszawska policja ustala tożsamość mężczyzny, który wszedł do tunelu metra i uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji. Z najnowszych informacji wynika, że to obywatel Francji.

Stacja Ursynów (zdj. arch.) / Radek Pietruszka / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Jak informowaliśmy, w nocy mężczyzna wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów, a później wyszedł na Służewiu. Uszkodził zabezpieczenie czerpnio-wyrzutni. Został zatrzymany.

Przez kilka godzin pierwsza linia metra kursowała na skróconej trasie. Sprawdzano, czy intruz mógł dokonać innej uszkodzeń. Przed południem pociągi wróciły na standardową trasę.

Asp. szt. Marta Haberska z ursynowskiej policji przekazała, że zatrzymany mężczyzna nie jest obywatelem Polski.

Nie ma przy sobie dokumentów, posługuje się językiem angielskim i francuskim. Ustalamy jego tożsamość - powiedziała policjantka.

Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariusze ustalają jeszcze, czy mógł być pod wpływem narkotyków.

Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Onetem przekazał, że początkowo zatrzymany mężczyzna próbował tłumaczyć swoje zachowanie, ale później przestał współpracować z funkcjonariuszami. Jak dodał, intruz nie miał przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów.