​Kolejny pociąg z napędem hybrydowym wyruszył na zachodniopomorskie szlaki kolejowe. To już ósma hybryda zakupiona przez samorząd województwa. Wygodna, nowoczesna, przyjazna środowisku, pomalowana w unijne barwy.

To już ósmy pociąg hybrydowy na zachodniopomorskich trasach. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

Uroczyste powitanie Pociągu Europejskiego odbyło się we wtorek na stacji Szczecin Główny. Najnowsza hybryda zajechała na tor 3 przy peronie 1 szczecińskiego dworca tuż przed południem.

To już ósmy pociąg z serii pojazdów hybrydowych, które poruszają się po zachodniopomorskich trasach. Te pociągi sprawdzają się świetnie tam, gdzie linie kolejowe nie są zelektryfikowane.

Te pojazdy to bardzo dobra alternatywa dla samochodów. W ostatnim czasie paliwo w Polsce do najtańszych nie należy. Wszyscy odczuwamy rosnące koszty zakupu benzyny, oleju napędowego. Dlatego odnotowujemy wzrost liczby pasażerów w pociągach regionalnych - poinformował zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Pojazdy, hybrydowe oszczędzają paliwo. Spalają znacznie mniej oleju napędowego niż klasyczne szynobusy. Co powoduje dwie korzyści. Korzyść w wymiarze ekonomicznym i korzyść w ochronie środowiska. Kupujemy hybrydy, by chronić środowisko naturalne i nasze kieszenie - podkreślił marszałek.

Ósma hybryda wyprodukowana dla Pomorza Zachodniego jest przystosowana do zamontowania tzw. superkondensatora. I wkrótce pociąg zyska to nowoczesne urządzenie.

Co to da? Między innymi to, że do 60 km/h pociąg będzie korzystał z energii zgromadzonej w superkondensatorze podczas hamowania. Czyli rozpędzając pociąg, jedziemy za darmo. Policzyliśmy korzyści. Jeżdżąc tylko między Goleniowem a Kołobrzegiem tym pociągiem, w ciągu roku zaoszczędzimy na emisji dwutlenku węgla jakieś 550 ton! I 250-300 ton paliwa. Tylko na tej jednej trasie - wyjaśnił Zbigniew Konieczek, prezes firmy NEWAG, producenta pociągu.

O godzinie 12.45 hybryda wyruszyła właśnie do Kołobrzegu. I na tej trasie będzie ją można spotkać najczęściej. Tam tylko do Goleniowa pociągi jeżdżą "pod prądem", a dalej - przez Nowogard, Płoty, Gryfice, Trzebiatów - linią niezelektryfikowaną. Pojazdy z podwójnym napędem stworzone są do obsługi właśnie takich połączeń. Możliwość zmiany źródła zasilania pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i znacząco ograniczyć emisję zanieczyszczeń.

W hybrydach jest 150 miejsc siedzących i przestrzeń do przewozu 10 rowerów. Pojazdy są wyposażone w klimatyzację, internet bezprzewodowy, monitoring, elektroniczny system informacji pasażerskiej, sygnalizację przeciwpożarową, rampy ładunkowe dla wózków. Na wyposażeniu znajduje się również defibrylator AED - sprzęt ratujący życie - w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Nowy pociąg we wrześniu zaprezentuje się na europejskich kolejowych salonach - pojazd z superkondensatorem i wielkimi napisami Pomorze Zachodnie na kadłubie będzie atrakcją targów w Berlinie.