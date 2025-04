Od 1 maja obowiązywać będzie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Przejazd 15-minutowy kosztować będzie 3 zł, obecnie jego cena to 2 zł. Zdrożeją też bilety 30-minutowe i godzinne.

Autobus w Szczecinie / Shutterstock

Mieszkańcy Szczecina i turyści więcej zapłacą za podróżowanie komunikacją miejską.

Od 1 maja obowiązywać będzie nowy cennik biletów.

O ile będzie drożej?

Popularny bilet 15-minutowy, za który obecnie płaci się 2 zł od 1 maja br. będzie kosztować 3 zł (ulgowy 1,5 zł).

Bilet 30-minutowy podrożeje z 3 do 4 zł. Bilet na godzinę będzie kosztował 6 zł (teraz 4 zł), a na dwie godziny 7 zł (teraz 5 zł).

Nowa cena biletu dobowego to 15 zł (teraz 10 zł), za bilet na pięć dni trzeba będzie zapłacić 46 zł (teraz 30 zł), a na dziesięć dni 75 zł (teraz 50 zł).

Nie zmieni się cena biletu miesięcznego - tyle samo, co obecnie kosztować ma np. miesięczny bilet sieciowy na wszystkie linie (140 zł).

Uchwałę zmieniającą cennik biletów komunikacji miejskiej w październiku ub.r. przegłosowała Rada Miasta Szczecin. Jak wówczas informowano, ostatnia podwyżka taryf została przeprowadzona w 2012 roku.

"Koszty związane z transportem i komunikacją, co roku ulegają systematycznemu zwiększeniu. W 2021 roku koszty związane z transportem i komunikacją (w Szczecinie) wyniosły ponad 270 mln zł, w roku 2022 ok. 305 mln, w roku 2023 ok. 375 mln zł, a przewidywana na rok 2024 kwota może wynieść 400 mln zł, zaś dochody ze sprzedaży biletów szacuje się na poziomie ok. 70 mln zł" – przekazano w uzasadnieniu uchwały.

Jak wyliczono, zmiana taryfy powinna przynieść zwiększenia wpływów do budżetu miasta o około 20 mln złotych.