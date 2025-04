Dziewczynka porzucona przez matkę w pustostanie na Bałutach opuściła szpital i trafiła do ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Poinformował o tym w środę Urząd Marszałkowski w Łodzi. Będzie tam przebywać do czasu, kiedy zapadnie decyzja sądu co do jej przyszłości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował w środę, że Jagódka, noworodek porzucony przez matkę zaraz po porodzie w pustostanie na Bałutach, po opuszczeniu Kliniki Neonatologii uniwersyteckiego Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi trafiła do prowadzonego przez Fundację Gajusz ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Tutaj miłości, czułości, troski i opieki na pewno jej nie zabraknie. Ciocie z Tuli Luli będą przytulały, opowiadały bajeczki i śpiewały kołysanki. Będą czuwać przy niej o każdej porze dnia i nocy - poinformowała Agnieszka Krystek z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Prowadzenie Tuli Luli jest finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ciągu 8 lat ośrodek opiekował się ponad 200 niemowlętami. Porzucony noworodek w Łodzi Matka dziewczynki 15 kwietnia urodziła ją w pustostanie przy ul. Zgierskiej, zapakowała noworodka w reklamówkę i zostawiła. Dziewczynkę znalazł przypadkowy przechodzień. To on wezwał pomoc i w ten sposób uratował dziecku życie. Dziewczynka była skrajnie wychłodzona. Temperatura jej ciała spadła do 27 st. C. Zarzuty dla matki Matka dziewczynki została znaleziona i zatrzymana. Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa dziecka w zamiarze ewentualnym. Decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące w związku z obawą matactwa, czyli możliwości uzgadniania z innymi osobami wersji zdarzenia. Partner kobiety, ojciec dziewczynki został po przesłuchaniu w charakterze świadka zwolniony. Kobieta ukrywała przed nim, że była w ciąży. Zobacz również: Dramatyczny finał rodzinnej kłótni. Podpalił własną matkę

