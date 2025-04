W środę po południu sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 35-latka, który we wtorek wtargnął do gabinetu lekarskiego w poradni ortopedycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i zaatakował nożem lekarza. Ortopedzie zadał od kilkunastu do kilkudziesięciu ran w obrębie brzucha i klatki piersiowej. Doktor Tomasz Solecki zmarł. Wcześniej Jarosław W. usłyszał zarzut zabójstwa, a także zarzut "usiłowania uszkodzenia ciała" pielęgniarki, która znalazła się w gabinecie i próbowała pomóc lekarzowi.

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze. Krakowski sąd rejonowy aresztował w środę na trzy miesiące 35-latka podejrzanego o zabójstwo lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie - poinformował sędzia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie ds. karnych. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy przyjmując duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a także wskazując na obawę matactwa, obawę ucieczki lub ukrycia się oraz grożącą surową karę - powiedział dziennikarzom sędzia Czajka. Według niego, sąd na posiedzeniu niejawnym zwrócił się także do aresztu, w którym będzie przebywał mężczyzna, aby został on objęty opieką psychiatryczną. Prokurator Marta Łuczyńska z Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze wskazała z kolei, że sąd podejmując decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego przychylił się do wniosku oskarżenia. Jak relacjonowała, podczas posiedzenia sądu 35-latek odpowiadał na pytania i podtrzymał swoje stanowisko złożone podczas przesłuchania przed prokuratorem. Co do treści wyjaśnień nie mogę zdradzić ich zawartości z uwagi na toczące się śledztwo - zaznaczyła prokurator. Zarzut zabójstwa Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo lekarza został w środę doprowadzony do prokuratury. 35-latkowi został postawiony zarzut zabójstwa, a także zarzut "usiłowania uszkodzenia ciała" pielęgniarki, która znalazła się w gabinecie i próbowała pomóc lekarzowi. Jarosław W. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.

Zobacz również: Nawet kilkadziesiąt ciosów nożem. Zarzuty ws. zabójstwa lekarza z Krakowa Brutalny atak w gabinecie lekarskim Do zabójstwa lekarza Tomasza Soleckiego doszło we wtorek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zatrzymany 35-latek miał być niezadowolony z przebiegu leczenia i dlatego zaatakował ortopedę nożem. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że napastnikiem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej zatrudniony w Katowicach. Według dotychczasowych ustaleń prokuratury do ataku doszło, gdy lekarz przyjmował pacjentkę. Nagle do jego gabinetu wtargnął mężczyzna, który wyrażał niezadowolenie z przeprowadzonego u niego zabiegu, wymachiwał dokumentacją lekarską, a następnie kilkakrotnie zadał lekarzowi ciosy nożem m.in. w rejon klatki piersiowej. Mimo zaangażowania ponad 20 osób, lekarza nie udało się uratować. Śledztwo ws. zabójstwa ortopedy wszczęła we wtorek Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze, potem przejęła je prokuratura okręgowa.

