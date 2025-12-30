Zachodniopomorscy policjanci zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała stworzyć piramidę finansową TSQ Investment Group. W wyniku działalności firmy poszkodowanych zostało około 15 tysięcy osób, a straty sięgają ponad 2 milionów złotych.

/ Policja /

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie, przy współpracy z Komendą Główną Policji zatrzymali sześć osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej TSQ Investment Group.

Akcja została przeprowadzona w połowie grudnia.

Tysiące pokrzywdzonych, milionowe straty

Według ustaleń śledczych, proceder polegał na inwestycjach w kryptowaluty. Około 15 tysięcy osób zostało oszukanych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 złotych.

Podczas przeszukań policjanci znaleźli gotówkę w różnych walutach, portfele kryptowalutowe (tzw. ledgery), komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe oraz dokumentację.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu osób zastosował trzymiesięczny areszt. Jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 15 tysięcy złotych.

Wideo youtube