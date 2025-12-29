Nowe złoże gazu ziemnego w Różańsku koło Myśliborza (województwo zachodniopomorskie) zaczęło pracować na rzecz polskiej gospodarki. Orlen uruchomił tam wydobycie, które ma zwiększyć krajową produkcję tego surowca o 130 milionów metrów sześciennych rocznie.

Orlen rozpoczął wydobycie gazu ziemnego z nowego złoża w Różańsku.

Zasoby złoża szacowane są na 1,2 mld metrów sześciennych, a wydobycie ma trwać około 20 lat.

Koncern planuje zwiększyć krajowe wydobycie gazu do 4 mld m sześć. rocznie do 2030 roku.

Orlen poinformował w poniedziałek o rozpoczęciu wydobycia gazu ziemnego z nowego złoża w Różańsku w Zachodniopomorskiem. Zasoby tego złoża szacowane są na 1,2 miliarda metrów sześciennych. Inwestycja jest powiązana z rozbudową Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, co pozwoli także zwiększyć wydobycie z innych, już eksploatowanych złóż.

Wzrost krajowego wydobycia

Według danych przekazanych przez koncern, obecnie w Polsce wydobywa się blisko 3,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, co stanowi jedną piątą krajowego zapotrzebowania. Orlen planuje, że do 2030 roku wydobycie wzrośnie do 4 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Nowe złoże w Różańsku ma zwiększyć krajowe wydobycie o 130 milionów metrów sześciennych rocznie przez najbliższe 20 lat.

Gaz dla elektrociepłowni i przemysłu

Gaz pozyskiwany ze złoża w Różańsku będzie zasilał przede wszystkim elektrociepłownie w Kostrzynie nad Odrą i Gorzowie Wielkopolskim. Wydobywana ropa naftowa oraz płynna siarka, produkowana dzięki nowej instalacji odsiarczającej gaz, trafią do polskiego przemysłu, w tym do produkcji paliw, tworzyw sztucznych i nawozów.

Inwestycje w infrastrukturę

Zagospodarowanie złoża objęło modernizację trzech istniejących otworów produkcyjnych oraz budowę nowego rurociągu, który połączył złoże z Kopalnią Dębno - jedną z największych instalacji wydobywczych w kraju. Kopalnia została rozbudowana o blok kogeneracyjny o mocy 8 MW, zasilany gazem z okolicznych złóż, co zapewni jej pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło technologiczne. Nadwyżki energii będą trafiały na rynek.