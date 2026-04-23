W Szpitalu Miejskim w Świnoujściu doszło do poważnej awarii sprzętu, a konkretnie aparatury podtrzymującej życie na oddziale intensywnej terapii. OIOM zostanie wyłączony z użycia na przynajmniej dwa miesiące.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, pacjenci przebywający na oddziale intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu zostaną przeniesieni - trafią prawdopodobnie do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Planujemy zawieszenie pracy tego oddziału od 28 kwietnia - informuje w rozmowie z naszą dziennikarką Wojciech Włodarski, prezes Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.

W tej chwili jesteśmy w procesie przygotowania pacjentów, zabezpieczenia dostępności do tych świadczeń w innych podmiotach leczniczych oraz zabezpieczenia transportu międzyszpitalnego - dodaje.

Obecnie na świnoujskim OIOM-ie przebywa dwóch pacjentów.

Zgodę na ich przeniesienie i umieszczenie w innej placówce musi wyrazić wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Wniosek w tej sprawie ma trafić na jego biurko jutro lub w poniedziałek.