Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo. Oboje poszkodowani trafili do szpitala – poinformowała zachodniopomorska straż pożarna. Do zdarzenia doszło przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

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Niebezpieczne zdarzenie w Kołobrzegu

Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 9.00 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Jak przekazał rzecznik zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht, na dwoje przechodniów spadło drzewo.

Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą, na którą spadło drzewo, był mężczyzna z niepełnosprawnością. Jego uwolnili strażacy – poinformował asp. Schacht.

Strażak podał, że obie te osoby zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego i przewiezione do szpitala na dalszą diagnostykę i obserwację.

Komendant kołobrzeskiej PSP mł. bryg. Krzysztof Azierski powiedział, że nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa.