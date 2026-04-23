Sławomir Cenckiewicz będzie funkcjonował w ramach Kancelarii Prezydenta RP jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności; będzie także doradzał prezydentowi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa - poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wcześniej tego samego dnia Cenckiewicz poinformował, że złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta . Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski.

Dodał, że Cenckiewicz "jest pełnoprawnym, wysoko wykwalifikowanym urzędnikiem państwowym prezentującym propaństwową postawę".

Czym jest Rada Bezpieczeństwa i Obronności?

Jak można przeczytać na stronie internetowej prezydenta, "Rada Bezpieczeństwa i Obronności jest gremium konsultacyjno-doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Zajmuje się ona przygotowywaniem opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP oraz wskazywaniem zagrożenia dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Zajmuje się także przeglądem i analizą rozwiązań legislacyjnych dotyczących spraw bezpieczeństwa i obronności. Powołanie rady i inauguracyjne posiedzenie odbyło się 12 marca 2026 r.

Leśkiewicz o kulisach rezygnacji Cenckiewicza

Podczas konferencji prasowej w czwartek po południu rzecznik prezydenta mówił, że każdy, kto myśli, że decyzja Cenckiewicza to wyraz słabości, jest w błędzie. Zapewnił, że rezygnacja ze stanowiska szefa BBN nie została podjęta ad hoc, pod wpływem emocji.

Prof. Cenckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, bo doskonale wie, że jako odpowiedzialny urzędnik RP nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących wobec prezydenta i Kancelarii Prezydenta RP - powiedział Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta podkreślał, że Cenckiewicz w zeszłym tygodniu wygrał proces o przywrócenie mu poświadczenia bezpieczeństwa . Wyrok ten - jak mówił - nie jest respektowany przez rząd, który robi wszystko, aby podważyć decyzję sądu.

Zdaniem Rafała Leśkiewicza, wobec tych - jak to określił - bezprawnych działań, które paraliżują funkcjonowanie BBN-u, decyzja Cenckiewicza o rezygnacji jest zrozumiała.