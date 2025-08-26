Policjanci z Gliwic poszukują 11-letniego Kuby Zawistowskiego, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec w poniedziałek, około godziny 14:00, niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu. Do tej pory nie ma z nim kontaktu.

Policja poszukuje11-letniego Kuby Zawistowskiego / Śląska policja / Shutterstock

Poszukiwany chłopiec - 11-letni Kuba Zawistowski - 25 sierpnia, około godziny 14:00, samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie.

Ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę - informuje policja.

Rysopis zaginionego:

Chłopiec ma około 150 cm wzrostu. Jest szczupłej sylwetki, ma włosy koloru blond, z grzywką, twarz piegowata.

Ubrany był w krótkie spodnie dresowe, kolorową bluzkę i czarne buty sportowe.

Wszelkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką lub pod numerem alarmowym 112.