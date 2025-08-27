Do 15 lat więzienia grozi 31-latkowi z powiatu raciborskiego (woj. śląskie), który wykorzystał seksualnie dziewczynkę w publicznej toalecie. Swoją ofiarę poznał przez internet.

Policjant z zatrzymanym 31-latkiem / KPP Racibórz / Policja

To ojciec skrzywdzonej dziewczynki zgłosił sprawę na policję. Nie podano jej wieku, ale wiadomo, że ma mniej niż 15 lat.

Funkcjonariusze ustalili, że 31-latek korespondował z dziewczynką przez internet. Składał jej propozycje o charakterze seksualnym i umówił się z nią na spotkanie.

Mężczyzna podstępem zaciągnął dziewczynkę do publicznej toalety, gdzie doszło do przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę świadka, którego czujność i reakcja przerwały dalszy rozwój sytuacji - relacjonowała mł. asp. Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.

31-letni napastnik uciekł, ale został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Odpowie za dopuszczenie się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej 15. roku życia.

Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu 15 lat więzienia.

"Rozmawiajmy z dziećmi o bezpieczeństwie online"

Policja apeluje do rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na aktywność dzieci w internecie.

Rozmawiajmy z dziećmi o bezpieczeństwie online, uczmy je ostrożności w kontaktach z osobami poznanymi w sieci oraz tłumaczmy, że nie wolno podawać swoich danych, wysyłać zdjęć ani umawiać się na spotkania z nieznajomymi. Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój - reagujmy natychmiast i informujmy policję. Czujność rodziców i opiekunów oraz otwarta rozmowa z dzieckiem to najskuteczniejsza ochrona przed zagrożeniami - podkreślają mundurowi.



