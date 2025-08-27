Do 15 lat więzienia grozi 31-latkowi z powiatu raciborskiego (woj. śląskie), który wykorzystał seksualnie dziewczynkę w publicznej toalecie. Swoją ofiarę poznał przez internet.

To ojciec skrzywdzonej dziewczynki zgłosił sprawę na policję. Nie podano jej wieku, ale wiadomo, że ma mniej niż 15 lat.

Funkcjonariusze ustalili, że 31-latek korespondował z dziewczynką przez internet. Składał jej propozycje o charakterze seksualnym i umówił się z nią na spotkanie. 

Mężczyzna podstępem zaciągnął dziewczynkę do publicznej toalety, gdzie doszło do przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletniej. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę świadka, którego czujność i reakcja przerwały dalszy rozwój sytuacji - relacjonowała mł. asp. Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.  

31-letni napastnik uciekł, ale został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Odpowie za dopuszczenie się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej 15. roku życia. 

Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu 15 lat więzienia. 

"Rozmawiajmy z dziećmi o bezpieczeństwie online"

Policja apeluje do rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na aktywność dzieci w internecie. 

Rozmawiajmy z dziećmi o bezpieczeństwie online, uczmy je ostrożności w kontaktach z osobami poznanymi w sieci oraz tłumaczmy, że nie wolno podawać swoich danych, wysyłać zdjęć ani umawiać się na spotkania z nieznajomymi. Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój - reagujmy natychmiast i informujmy policję. Czujność rodziców i opiekunów oraz otwarta rozmowa z dzieckiem to najskuteczniejsza ochrona przed zagrożeniami - podkreślają mundurowi. 

