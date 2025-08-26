Hiszpańska policja zatrzymała w prowincji Malaga na południu kraju Polaka, za którym wydano europejski nakaz aresztowania (ENA) za zabójstwo i międzynarodowy handel narkotykami. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został schwytany - informuje hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych

Do zatrzymania Polaka doszło w miejscowości Benahavis w prowincji Malaga. 

Policjanci aresztowali mężczyznę ściganego od ponad dwóch lat przez polski wymiar sprawiedliwości za zabójstwo, handel narkotykami i członkostwo w organizacji przestępczej.

"Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został schwytany" - poinformowało hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych na X.

Wraz z nim zatrzymano również drugiego poszukiwanego w Polsce mężczyznę. 

Obaj byli „przywódcami brutalnej organizacji przestępczej z Krakowa, która była zaangażowana w transport narkotyków z Hiszpanii do Polski”.

„Dochodzenie w sprawie organizacji przestępczej rozpoczęło się w Polsce w 2016 r.; w 2022 r. zlikwidowano dwie siatki przestępcze zajmujące się handlem narkotykami, głównie marihuaną, działające między Hiszpanią, Polską i innymi krajami europejskimi” – napisano w policyjnym komunikacie.

Akcja została przeprowadzona przez hiszpańskich funkcjonariuszy we współpracy z polskimi władzami i delegacją krakowskiej policji przy wsparciu Europolu.