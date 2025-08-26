Hiszpańska policja zatrzymała w prowincji Malaga na południu kraju Polaka, za którym wydano europejski nakaz aresztowania (ENA) za zabójstwo i międzynarodowy handel narkotykami. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został schwytany - informuje hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych
Do zatrzymania Polaka doszło w miejscowości Benahavis w prowincji Malaga.
Policjanci aresztowali mężczyznę ściganego od ponad dwóch lat przez polski wymiar sprawiedliwości za zabójstwo, handel narkotykami i członkostwo w organizacji przestępczej.
"Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został schwytany" - poinformowało hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych na X.