To nie koniec lata, wracają upały. Już w najbliższych dniach Polskę czeka wyraźna zmiana pogody. Po chłodnym początku tygodnia, synoptycy zapowiadają stopniową poprawę warunków atmosferycznych i długo wyczekiwane ocieplenie. W czwartek termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej.
To dobre informacje dla tych, którzy lubią słońce i wysoką temperaturę. Początek tygodnia przyniósł mieszkańcom Polski chłodniejsze i pochmurne dni, ale synoptycy przewidują, że już w środę nastąpi powolna, ale ostateczna poprawa pogody.
Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce, gdzie po południu temperatura powinna wzrosnąć do 25-27 st. C.
Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 19-20 st. C.
Na Ziemi Lubuskiej po południu może pojawić się przelotny deszcz.