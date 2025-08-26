To nie koniec lata, wracają upały. Już w najbliższych dniach Polskę czeka wyraźna zmiana pogody. Po chłodnym początku tygodnia, synoptycy zapowiadają stopniową poprawę warunków atmosferycznych i długo wyczekiwane ocieplenie. W czwartek termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej.

Nadciąga fala upałów / Shutterstock

To dobre informacje dla tych, którzy lubią słońce i wysoką temperaturę. Początek tygodnia przyniósł mieszkańcom Polski chłodniejsze i pochmurne dni, ale synoptycy przewidują, że już w środę nastąpi powolna, ale ostateczna poprawa pogody.

Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce, gdzie po południu temperatura powinna wzrosnąć do 25-27 st. C.

Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 19-20 st. C.

Na Ziemi Lubuskiej po południu może pojawić się przelotny deszcz.