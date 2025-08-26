Policja apeluje o pomoc w ustaleniu okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek na drodze ekspresowej S7 w Mierzawie (woj. świętokrzyskie). W zderzeniu busa z traktorem koszącym trawę zginęło czterech mężczyzn w wieku od 24 do 51 lat – wszyscy byli mieszkańcami woj. śląskiego.

Miejsce zderzenia busa z ciągnikiem rolniczym na trasie S7 w Mierzawie / KP PSP Jędrzejów / PAP

Jak przekazała podkom. Beata Soboń, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, pod nadzorem prokuratora prowadzone jest śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.

Policja apeluje do kierowców, którzy w poniedziałek, 25 sierpnia, po godz. 13 podróżowali trasą S7 w kierunku Warszawy i mogą posiadać nagrania z wideorejestratorów, o kontakt z mundurowymi.

Zginęły cztery osoby. Policja o tożsamości ofiar

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa marki Renault najechał na znajdujący się na pasie awaryjnym ciągnik służby drogowej, koszący pobocze. Następnie pojazd uderzył w bariery energochłonne.

W wyniku wypadku wszystkie cztery osoby znajdujące się w busie zginęły na miejscu.

We wtorek policja potwierdziła tożsamości ofiar. Za kierownicą pojazdu znajdował się 51-latek, a jego pasażerami byli mężczyźni w wieku 24, 44 i 49 lat. Wszyscy byli mieszkańcami woj. śląskiego.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie pod numerem telefonu 47 80 46 205.