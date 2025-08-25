Koniec poszukiwań 17-letniej matki i jej 5-miesięcznego syna z Przyszowic na Śląsku. Oboje zostali odnalezieni przez policję w jednym z mieszkań w Zielonej Górze (woj. lubuskie).

Policja odnalazła 5-miesięczne dziecko i jego 17-letnią mamę / Shutterstock

Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała w poniedziałek, że zakończono poszukiwania 17-letniej Oliwii P. oraz jej 5-miesięcznego syna.

Oboje zostali odnalezieni w jednym z mieszkań w Zielonej Górze. Mama i jej dziecko są cali i zdrowi.

Poszukiwania niemowlęcia i jego 17-letniej mamy trwały od minionego wtorku. To wtedy nastolatka wraz ze swoim dzieckiem opuściła dom i nie można było nawiązać z nią kontaktu.

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze.

"Dziękujemy wszystkim osobom oraz mediom za zaangażowanie i przekazywanie informacji mogących przyczynić się do odnalezienia zaginionych" - czytamy na stronie internetowej śląskiej policji.



