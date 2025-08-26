Szwajcarskie służby poszukują w Alpach dwóch Polaków, którzy zaginęli 22 sierpnia. Mężczyźni chodzili po górach w regionie kantonu Valais. W tym miejscu właśnie zeszła lawina skalna.

Polacy chodzili po górach w regionie kantonu Valais, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Poszukiwania trwają od 22 sierpnia, gdy jeden z mężczyzn przesłał sygnał SOS. Odebrały go prawdopodobnie włoskie służby i przekazały Szwajcarom.

Szwajcarska policja znalazła pusty samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi w mieście Saas-Grund. Wszystko wskazuje na to, że to stamtąd wyruszyli dwaj Polacy.

Z informacji dziennikarza RMF FM wynika, że wykwalifikowani alpiniści i ratownicy przeszukują obecnie masyw Weissmies. Trwa akcja poszukiwawcza, to są bardzo wysokie góry, dookoła tej miejscowości są czterotysięczniki, to są najwyższe Alpy - mów rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Rodzina zaginionych jest w stałym kontakcie z polskim konsulatem w Bernie. Zaginieni to mężczyźni w wieku 52 i 76 lat. Do Szwajcarii przyjechali 15 sierpnia, a dzień później rozpoczęli górski trekking.