W piątek w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w kopalni węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach (Śląskie). Jeden z górników został ranny - ustalił Marcin Buczek, reporter RMF FM. Informację o wypadku w kopalni Silesia otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Kopalnia Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. / Andrzej Grygiel / PAP

Wypadek wydarzył się około godz. 15:00 w jednym z przodków w kopalni węgla kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Od ściany oderwała się węglowa bryła i przygniotła pracującego górnika.

Na razie nie wiadomo, jakich obrażeń doznał mężczyzna. Stanie się to jasne, jak zostanie przebadany przez lekarza.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał RMF FM, że górnik był przytomny.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował górnika do szpitala.

