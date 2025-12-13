Około 23 tys. kurcząt spłonęło w pożarze kurnika w miejscowości Wrzosy (pow. kłobucki, woj. śląskie). Informację o zdarzeniu przekazała miejscowa straż pożarna.

Pożar kurnika w woj. śląskim. Ponad 20 tys. kurcząt spłonęło (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W pożarze kurnika w miejscowości Wrzosy (woj. śląskie) spłonęło około 23 tys. kurcząt.

Ogień objął cały budynek, a w akcji gaśniczej bierze udział 13 zastępów straży pożarnej.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane i będą ustalane przez odpowiednie służby.

St. kpt. Łukasz Tasarz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, powiedział, że służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w sobotę przed godz. 8:00.

Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że murowany budynek o wymiarach około 16 metrów szerokości i 100 metrów długości, kryty blachą, był w całości objęty ogniem. W środku znajdowało się około 23 tys. kilkudniowych kurcząt - powiedział strażak.

Rzecznik poinformował, że pożar został opanowany i trwa dogaszanie pogorzeliska.

Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej, w tym trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. Zadysponowano również grupę operacyjną Komendanta Wojewódzkiego PSP z Katowic oraz zastępcę komendanta powiatowego PSP w Kłobucku.

Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Jak informują strażacy, będą one ustalane.