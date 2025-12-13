W miejscowości Paniówki w powiecie gliwickim doszło do poważnego pożaru. Na placu składowym zapaliły się samochody ciężarowe. Na miejsce przyjechało osiem zastępów straży pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

/ Shutterstock

Pożar wybuchł w miejscowości Paniówki, powiat gliwicki, woj. śląskie.

Ogień objął samochody ciężarowe na placu składowym.

W akcji bierze udział osiem zastępów straży pożarnej.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Brak informacji o osobach poszkodowanych.

W sobotę, 13 grudnia, w Paniówkach w województwie śląskim wybuchł groźny pożar. Ogień pojawił się na terenie placu składowego, gdzie zapaliły się samochody ciężarowe. Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce skierowano aż osiem zastępów straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej.

Nieznana przyczyna pożaru

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Służby prowadzą działania, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Wiadomo jedynie, że pożar objął kilka samochodów ciężarowych znajdujących się na placu.

Łącznie spaleniu uległo sześć samochodów ciężarowych. Jeden samochód ciężarowy uległ nadpaleniu. Jeden samochód typu bus również został nadpalony. Obecnie pożar jest opanowany. Nie było osób poszkodowanych - powiedział w rozmowie z RMF FM starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.