W 2026 roku Polacy będą mieli do dyspozycji 14 ustawowych dni wolnych od pracy. Jednak aż cztery z nich wypadają w niedzielę, co nie daje prawa do dodatkowego dnia wolnego. Sprawdzamy, jak najlepiej wykorzystać kalendarz świąt i urlopów, by cieszyć się długimi weekendami i maksymalnie wydłużyć czas odpoczynku.
Rok 2026 przynosi kilka okazji do dłuższego wypoczynku, ale także kilka rozczarowań. Spośród 14 dni ustawowo wolnych od pracy, aż cztery wypadają w niedzielę, co oznacza, że nie przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny. Mimo to, osoby pracujące na pełen etat mogą liczyć na łącznie 114 dni wolnych od pracy - wliczając soboty, niedziele i święta.
W odpowiednim zaplanowaniu urlopu pomoże analiza kalendarza - strategiczne wykorzystanie kilku dni urlopowych pozwala wydłużyć wypoczynek nawet do 11 dni. Sprawdźmy miesiąc po miesiącu, kiedy warto wziąć urlop, by zyskać najwięcej wolnego.
Rok zaczyna się mocnym akcentem. Nowy Rok (1 stycznia) wypada w czwartek, a Trzech Króli (6 stycznia) we wtorek. To idealna okazja, by przy odrobinie planowania wydłużyć sobie wolne aż do sześciu, a nawet jedenastu dni!
Wystarczy wziąć wolne 2 (piątek) i 5 stycznia (poniedziałek), by cieszyć się aż sześcioma dniami wolnego od pracy. Dla tych, którzy chcą naprawdę solidnie wypocząć, dodatkowy urlop w dniach 7-9 stycznia pozwoli wydłużyć odpoczynek do imponujących jedenastu dni.
Maj to tradycyjny czas długich weekendów. W 2026 roku Święto Pracy (1 maja) wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja w niedzielę. Oznacza to, że biorąc jeden dzień urlopu (czwartek, 30 kwietnia), możemy cieszyć się czterodniowym weekendem już na początku miesiąca. Niedziela 3 maja nie daje jednak prawa do dodatkowego dnia wolnego.
Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca. To świetna okazja, by zaplanować długi, czterodniowy weekend - wystarczy wziąć wolne w piątek, 5 czerwca.
Listopad przynosi dwa ważne święta: Wszystkich Świętych (niedziela, 1 listopada) oraz Narodowe Święto Niepodległości (środa, 11 listopada). Niestety, 1 listopada nie daje dodatkowego dnia wolnego, ale 11 listopada w środku tygodnia może być okazją do przedłużonego weekendu, jeśli zdecydujemy się na urlop 10 lub 12 listopada.
Boże Narodzenie w 2026 roku wypada w piątek (25 grudnia) i sobotę (26 grudnia). To oznacza, że święta będą nieco krótsze niż w latach, gdy drugi dzień przypada w tygodniu roboczym.
Chociaż cztery dni ustawowo wolne od pracy przypadają w niedzielę i nie dają prawa do dodatkowego wolnego, odpowiednie zaplanowanie urlopu pozwala na wydłużenie wypoczynku. Warto zwrócić szczególną uwagę na początek stycznia, majówkę i Boże Ciało - to najlepsze okazje do długiego odpoczynku.
Pamiętajmy, że wcześniejsze zaplanowanie urlopu zwiększa szanse na uzyskanie wolnych dni w najbardziej atrakcyjnych terminach i pozwala uniknąć rozczarowań związanych z brakiem dostępnych terminów.