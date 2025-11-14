W 2026 roku Polacy będą mieli do dyspozycji 14 ustawowych dni wolnych od pracy. Jednak aż cztery z nich wypadają w niedzielę, co nie daje prawa do dodatkowego dnia wolnego. Sprawdzamy, jak najlepiej wykorzystać kalendarz świąt i urlopów, by cieszyć się długimi weekendami i maksymalnie wydłużyć czas odpoczynku.

Długie weekendy w 2026 roku. Jak najlepiej zaplanować wypoczynek i urlop? / Shutterstock

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku

Rok 2026 przynosi kilka okazji do dłuższego wypoczynku, ale także kilka rozczarowań. Spośród 14 dni ustawowo wolnych od pracy, aż cztery wypadają w niedzielę, co oznacza, że nie przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny. Mimo to, osoby pracujące na pełen etat mogą liczyć na łącznie 114 dni wolnych od pracy - wliczając soboty, niedziele i święta.

W odpowiednim zaplanowaniu urlopu pomoże analiza kalendarza - strategiczne wykorzystanie kilku dni urlopowych pozwala wydłużyć wypoczynek nawet do 11 dni. Sprawdźmy miesiąc po miesiącu, kiedy warto wziąć urlop, by zyskać najwięcej wolnego.

Styczeń - początek roku z szansą na długi wypoczynek

Rok zaczyna się mocnym akcentem. Nowy Rok (1 stycznia) wypada w czwartek, a Trzech Króli (6 stycznia) we wtorek. To idealna okazja, by przy odrobinie planowania wydłużyć sobie wolne aż do sześciu, a nawet jedenastu dni!

Wystarczy wziąć wolne 2 (piątek) i 5 stycznia (poniedziałek), by cieszyć się aż sześcioma dniami wolnego od pracy. Dla tych, którzy chcą naprawdę solidnie wypocząć, dodatkowy urlop w dniach 7-9 stycznia pozwoli wydłużyć odpoczynek do imponujących jedenastu dni.

Majówka - klasyka długich weekendów

Maj to tradycyjny czas długich weekendów. W 2026 roku Święto Pracy (1 maja) wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja w niedzielę. Oznacza to, że biorąc jeden dzień urlopu (czwartek, 30 kwietnia), możemy cieszyć się czterodniowym weekendem już na początku miesiąca. Niedziela 3 maja nie daje jednak prawa do dodatkowego dnia wolnego.

Święto w czerwcu - jak najlepiej skorzystać?

Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca. To świetna okazja, by zaplanować długi, czterodniowy weekend - wystarczy wziąć wolne w piątek, 5 czerwca.

Jesień i zima - czy są okazje do dłuższego odpoczynku?

Listopad przynosi dwa ważne święta: Wszystkich Świętych (niedziela, 1 listopada) oraz Narodowe Święto Niepodległości (środa, 11 listopada). Niestety, 1 listopada nie daje dodatkowego dnia wolnego, ale 11 listopada w środku tygodnia może być okazją do przedłużonego weekendu, jeśli zdecydujemy się na urlop 10 lub 12 listopada.

Boże Narodzenie w 2026 roku wypada w piątek (25 grudnia) i sobotę (26 grudnia). To oznacza, że święta będą nieco krótsze niż w latach, gdy drugi dzień przypada w tygodniu roboczym.

Jak mądrze zaplanować urlop w 2026 roku?

Urlopy i długie weekendy w 2026 roku / Mateusz Krymski / PAP

Chociaż cztery dni ustawowo wolne od pracy przypadają w niedzielę i nie dają prawa do dodatkowego wolnego, odpowiednie zaplanowanie urlopu pozwala na wydłużenie wypoczynku. Warto zwrócić szczególną uwagę na początek stycznia, majówkę i Boże Ciało - to najlepsze okazje do długiego odpoczynku.

Pamiętajmy, że wcześniejsze zaplanowanie urlopu zwiększa szanse na uzyskanie wolnych dni w najbardziej atrakcyjnych terminach i pozwala uniknąć rozczarowań związanych z brakiem dostępnych terminów.