Dwa zabiegi jednocześnie przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu u 70-letniej pacjentki po udarze spowodowanym migotaniem przedsionków. To pionierskie w Polsce przedsięwzięcie, które ma zapobiec kolejnemu udarowi. Specjaliści z Ochojca są gotowi pomóc innym chorym w podobnej sytuacji. Trwa rekrutacja do programu leczenia, który obejmie 240 pacjentów.

Lekarze z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu jako pierwsi w Polsce przeprowadzili jednocześnie ablację migotania przedsionków i implantację okludera uszka lewego przedsionka u pacjentki po udarze.

Połączony zabieg ma zapobiec kolejnemu udarowi, zmniejszyć ryzyko powikłań, przyspieszyć rekonwalescencję i poprawić opiekę nad chorymi z problemami kardiologicznymi i neurologicznymi.

Trwa rekrutacja do programu leczenia obejmującego 240 pacjentów po udarze i z migotaniem przedsionków, realizowanego w kilku ośrodkach w Polsce.

70-letnia pani Beata była krótko po udarze niedokrwiennym mózgu, kiedy lekarze z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu wykonali u niej dwa zabiegi jednocześnie: ablację migotania przedsionków oraz implantację okludera uszka lewego przedsionka. Ma to zapobiec kolejnemu udarowi.

Wyjątkowość zabiegu polegała na jego złożoności i czasie wykonania. Do niedawna uważaliśmy, że tego typu zabiegi powinny być wykonywane planowo dużo później - mówi prof. Maciej Wybraniec, szef oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego GCM oraz koordynator programu. Drugi pionierski aspekt zabiegu polegał na tym, że zwykle ablację migotania przedsionków i przezskórną implantację okludera uszka lewego przedsionka wykonuje się podczas osobnych pobytów w szpitalu. Wykonanie obu procedur podczas jednego pobytu w szpitalu ogranicza ryzyko powikłań, zmniejsza obciążenie dla pacjenta i usprawnia opiekę nad osobami z chorobami na styku kardiologii i neurologii - wyjaśnił profesor.

Pani Beata czuje się dobrze. Przyznaje, że po udarze migotanie przedsionków sprawiało, że ciągle się bała. Na podwójny zabieg zgodziła się bez wahania. Dzięki temu mam większą szansę, że udar nie powróci, a było to coś strasznego - podkreśla. Stan pacjentki lekarze oceniają teraz jako bardzo dobry - nie stwierdzono nawrotów arytmii, rekonwalescencja przebiega prawidłowo.

Zabieg został wykonany w ramach wieloośrodkowego projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. Obejmie 240 pacjentów w kilku ośrodkach w Polsce. Pacjentka Górnośląskiego Centrum Medycznego była pierwszą osobą włączoną do badania, w sumie w pierwszym miesiącu objęto nim jeszcze pięciu chorych tej placówki. Rekrutacja będzie prowadzona przez najbliższy rok.

Pacjenci, którzy przeszli niedawno udar niedokrwienny mózgu i u których rozpoznano migotanie przedsionków, mogą kontaktować się z sekretariatem Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego GCM w Katowicach pod nr tel. 32 479 60 65.