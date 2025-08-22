W hucie Arcelor Mittal Poland w Dąbrowie Górniczej doszło do wypadku. Z poparzeniami do szpitala śmigłowcem przetransportowano jednego z pracowników.

Do wypadku doszło podczas wyrzutu pary z walcowni.

Poszkodowany został jeden pracowników.

Mężczyzna z oparzeniami twarzy został przetransportowany śmigłowcem LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Dwóch innych pracowników, bez widocznych obrażeń, karetkami przewieziono na badania do szpitala w Dąbrowie Górniczej.

