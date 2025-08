Na bydgoskim Fordonie doszło dziś do zderzenia autobusu z tramwajem, w którym ucierpiało 9 osób. "Wszystkim została udzielona pomoc. Na tę chwilę trzy z tych dziewięciu osób zostały zabrane do szpitali, natomiast kolejnych sześć zostało szczegółowo przebadanych i pozostały na miejscu zdarzenia" - przekazał RMF FM mł. bryg. mgr inż. Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Wypadek na Fordonie w Bydgoszczy. Tramwaj zderzył się z autobusem / KM PSP Bydgoszcz / Państwowa Straż Pożarna

Jak przekazał RMF FM mł. bryg. mgr inż. Karol Smarz, do wypadku z udziałem tramwaju i autobusu doszło na ulicy Akademickiej w Bydgoszczy na wysokości skrzyżowania z ulicą Korfantego.

W autobusie jechało 15 osób, w tramwaju 30, czyli mamy łącznie 45 osób, razem z motorniczym i kierowcą. Z czego 9 odniosło różnego rodzaju obrażenia. Wszystkim tym osobom została udzielona pomoc - przekazał strażak.

9 osób ucierpiało w zderzeniu tramwaju z autobusem w Bydgoszczy / KM PSP Bydgoszcz / Państwowa Straż Pożarna

Podkreślił, że ratownicy medyczni i strażacy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy. Wszystkie te osoby były przytomne. Trzy z tych dziewięciu osób zostały zabrane do bydgoskich szpitali, natomiast kolejnych sześć zostało szczegółowo przebadanych i pozostały na miejscu zdarzenia - poinformował RMF FM mł. bryg. mgr inż. Karol Smarz.

Wiadomo też, że na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej i tyle samo zespołów ratownictwa medycznego. Są też dwa patrole policji i służba nadzoru ruchu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych.

Na miejsce został zadysponowany dźwig techniczny z ramienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy.

Z uwagi na to, że tramwaj w swojej przedniej części jest wykolejony, tutaj będzie konieczność wkolejania go z powrotem, żeby udrożnić ten ruch. Szacujemy wspólnie z służbami działającymi na miejscu, że te utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej dwie godziny i ulica Akademicka w kierunku dzielnicy Fordon jest w tej chwili całkowicie wyłączona z ruchu - powiedział przed godziną 10:00 strażak.