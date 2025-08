Koalicja rządząca zamierza odrzucić ustawy, które po zaprzysiężeniu w Sejmie złoży Karol Nawrocki - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski. Prezydent elekt zapowiedział, że przedstawi w parlamencie kilka projektów, m.in. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym czy podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.

/ Marian Zubrzycki / PAP

Czy obecna władza postawi na konfrontację z nowym prezydentem?

Projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Karol Nawrocki zaprezentuje już dzień po zaprzysiężeniu, a więc w czwartek, 7 sierpnia, w Kaliszu.

Koalicja rządząca zamierza jednak odrzucić ustawy zaproponowane przez prezydenta. Politycy koalicji rządzącej uważają, że są niewielkie szanse na dobrą współpracę z Karolem Nawrockim. Posłowie, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski, twierdzą, że skład przyszłej kancelarii prezydenta świadczy o tym, że ta prezydentura będzie nastawiona na walkę polityczną. Po drugie, rządzący są zdania, że propozycje Karola Nawrockiego są nieracjonalne.

Oczekiwałbym od niego, żeby on nie przedstawiał za kilka dni ustawy, tylko żeby podpisał na przykład tę, którą ma już na biurku - dotyczącą taniego prądu dla Polek i Polaków - powiedział RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.

Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mają jednak nadzieję, że rządzący będą pracować nad ustawami Karola Nawrockiego.

Teraz jest trochę taki sprawdzian dla Donalda Tuska, czy to, co mówił w obietnicach wyborczych, to jest tylko i wyłącznie kampania i okłamywanie Polaków, czy chce coś zrealizować - powiedział Robert Telus z PiS.

Oto plany Karola Nawrockiego dotyczące m.in. wizyty zagranicznej

Jak informowaliśmy, dzień po zaprzysiężeniu, 7 sierpnia, Karol Nawrocki powoła skład swojej kancelarii. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ .

Wiadomo również, że Karol Nawrocki w drugiej połowie września weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Sesja zaplanowana jest na 24 września. Dziennikarz RMF FM Jakub Rybski dowiedział się, że współpracownicy prezydenta elekta pracują nad możliwym spotkaniem z Donaldem Trumpem podczas tej wizyty. Miałby być to "plan B" na wypadek, gdyby nie udało się szybko zrealizować zapowiedzi z kampanii wyborczej, że pierwszą wizytę zagraniczną jako nowy prezydent odbędzie w Waszyngtonie.

Ta wizyta również ma być jednak przygotowywana, ale na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie miałaby się odbyć. Wszystko zależy od administracji Donalda Trumpa, bo to prezydent USA musi oficjalnie zaprosić Karola Nawrockiego do Białego Domu.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Znamy plan uroczystości

Zgodnie z Kodeksem wyborczym nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. W środę, 6 sierpnia, kończy się druga kadencja Andrzeja Dudy i właśnie tego dnia odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia Nawrockiego.

O godz. 10 w sali plenarnej Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (wspólne obrady Sejmu i Senatu), przed którym Karol Nawrocki złoży przysięgę.

Zgodnie z konstytucją prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

O złożenie przysięgi poprosi prezydenta marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po złożeniu przysięgi nowy prezydent wygłosi przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie. Po zakończeniu posiedzenia ZN para prezydencka spotka się z prezydiami Sejmu i Senatu.

Po uroczystości w Sejmie Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udadzą się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie w południe odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny i prezydenta. Mszę celebrować będzie prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosi Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas.

Kolejne środowe uroczystości odbędą się na Zamku Królewskim, gdzie Karol Nawrocki przejmie symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Również tam planowane jest przemówienie prezydenta.

Uroczyste wejście pary prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego

Około godz. 15.15 Karol Nawrocki z żoną wejdą do Pałacu Prezydenckiego. Przejście Karola Nawrockiego wraz z Martą Nawrocką z Zamku Królewskiego do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu uświetni orkiestra oraz Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

O godz. 16.30 rozpoczną się uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przyjęciu meldunku szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, przywitaniu z Dowódcami Rodzajów Sił Zbrojnych, których przedstawi minister obrony narodowej, oraz z żołnierzami ze zgromadzonych pododdziałów i oddaniu honorów sztandarom Karol Nawrocki przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Wygłosi też przemówienie i odbierze defiladę.

Uroczystość na placu Piłsudskiego zakończy złożenie wieńców pod pomnikami: Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

O godz. 17.30 Karol Nawrocki wraz z rodziną uda się do Pałacu Prezydenckiego; towarzyszyć mu będą rodacy, którzy będą tego dnia w Warszawie uczestniczyć w uroczystościach.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Karol Nawrocki wygłosi w środę trzy przemówienia:

przed Zgromadzeniem Narodowym,

na Zamku Królewskim,

przy przejmowaniu obowiązków Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

Jak dodał, prezydent zaprasza rodaków na wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym dniu. Zaznaczył, że podczas przejścia z pl. Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego będzie okazja do spotkania, uściśnięcia dłoni oraz zdjęć z prezydentem.

To będzie moment, w którym prezydent Nawrocki po prostu spotka się z Polakami i podziękuje im za oddane głosy. Będzie wówczas okazja na podanie sobie dłoni czy zrobienie zdjęcia – powiedział Leśkiewicz. Dodał, że na mszy w archikatedrze, oprócz zaproszonych gości, będzie też dostępnych kilkaset miejsc dla osób, które będą chciały w niej uczestniczyć. Jak zaznaczył, do kościoła będzie można wejść „z ulicy”, po sprawdzeniu przez Służbę Ochrony Państwa, przy czym o wejściu zdecyduje kolejność przyjścia.