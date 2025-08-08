"Centymetry od tragedii" – tak dzisiejszy poranny wypadek na Obwodnicy Trójmiasta komentują gdańscy strażacy. Około godziny 7:00 samochód dostawczy wbił się w tył naczepy ciężarówki. Kierowca został był przytomny, pomoc udzielili mu ratownicy medyczni.

/ PSP Gdańsk / Państwowa Straż Pożarna

Do wypadku doszło na wysokości węzła Gdańsk Osowa. Po tym jak samochód dostawczy wbił się w tył ciężarówki, kierowca został zakleszczony w pojeździe.

Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby uwolnić kierowcę z pojazdu.

/ PSP Gdańsk / Państwowa Straż Pożarna

Mężczyzna był przytomny, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

O poranku na obwodnicy Trójmiasta w stronę Gdyni tworzyły się korki. Około godziny 8 zator miał ponad 6 km.