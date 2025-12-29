Policjanci z Katowic, Tychów oraz śląscy kontrterroryści przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Efektem działań służb było zatrzymanie sześciu osób podejrzanych o czerpanie korzyści z cudzego nierządu, pranie brudnych pieniędzy oraz rozbój.

/ Śląska policja / Zrzut ekranu

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Śląscy kryminalni rozbili grupę przestępczą wykorzystującą kobiety. Jak ustalili śledczy, gang działał co najmniej od czterech lat.

Podejrzani prowadzili agencję towarzyską w Tychach, gdzie zatrudnione kobiety świadczyły usługi seksualne. Zarobione pieniądze trafiały do właścicieli lokalu oraz taksówkarzy, którzy przywozili klientów.

Policja informuje, że proceder był zorganizowany i przynosił znaczne zyski.



W trakcie akcji zatrzymano sześć osób: trzy kobiety w wieku 24, 25 i 29 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 31, 46 i 58 lat. Wśród zatrzymanych znaleźli się właściciele lokalu, ochroniarz, menedżerka oraz taksówkarz.

Policja zabezpieczyła telefony komórkowe, laptopy, zapiski rozliczeniowe, kasę fiskalną, ponad 21 tysięcy złotych w gotówce oraz walutę obcą.



Wideo youtube

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymanym postawiono zarzuty czerpania korzyści z nierządu, prania brudnych pieniędzy oraz rozboju na jednym z klientów lokalu. Po przesłuchaniu świadków i przeprowadzeniu oględzin, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące dla trzech osób: 24-letniej kobiety oraz mężczyzn w wieku 31 i 58 lat.

Wobec pozostałej trójki orzeczono dozór policyjny, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się.



Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.