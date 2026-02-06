"Domagamy się, by odbyło się posiedzenie Sejmu w trybie niejawnym" - powiedział Mariusz Błaszczak. Zgodnie z żądaniem polityków PiS posiedzenie miałoby dotyczyć relacji Włodzimierza Czarzastego oraz jego żony z Rosjanką z polskim paszportem, która według doniesień mediów ma być ich partnerką biznesową. Na posiedzeniu miałby być poruszony również temat niewypełnienia przez Czarzastego ankiety bezpieczeństwa.

Konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości ws. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego; Warszawa 06.02.2026 / Leszek Szymański / PAP

Politycy PiS domagają się tajnego posiedzenia Sejmu

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbywa się konferencja wiceprezesów PiS: Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, a także posłów Dominiki Chorosińskiej, Anity Czerwińskiej, Wioletty Kulpy, Jarosława Krajewskiego, Radosława Fogla i Roberta Gontarza. Obecny jest też Antoni Macierewicz.

Domagamy się zwołania posiedzenia Sejmu w trybie tajnym po to, by ujawnić wszystkie możliwe okoliczności i fakty, które doprowadziły do tych kontaktów, o których dziś mówią media, między najbliższymi osobami pana Czarzastego a osobami z kręgu Putina. Marszałek Czarzasty karierę robił w partii komunistycznej (…). Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią i wszystko, co dzieje się wokół marszałka Czarzastego, napawa najwyższym niepokojem. Wiąże się to z jego związkami z osobami, których charakteru nie ujawnił w ankiecie bezpieczeństwa, ponieważ jej nie wypełnił. - powiedział Mateusz Morawiecki.

Były premier odniósł się w ten sposób do publikacji jednego z prawicowych tygodników, w której opisano relacje biznesowe żony marszałka Czarzastego ze Swietłaną Czestnych, Rosjanką z polskim paszportem.

Głos zabrał również Przemysław Czarnek, który mówił o "antyamerykańskim nurcie lewicy europejskiej", który według niego prezentuje Włodzimierz Czarzasty. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były minister edukacji i nauki uważa, że postawa marszałka ma doprowadzić do "wypchnięcia najważniejszego sojusznika w NATO, czyli USA, z polityki europejskiej". My nie żyjemy w czasach, kiedy możemy powiedzieć, że nic nam nie grozi (...). Dzisiaj wojna dzieje sie na naszych oczach tuż za naszymi granicami. Wojna nie hamuje, tylko się rozpędza. Dzisiaj zagrożenie ze strony Putina jest ogromne - stwierdził Czarnek.

Politycy PiS zarzucili marszałkowi "destabilizację Państwa Polskiego".

Antoni Macierewicz o "ataku na Stany Zjednoczone"

Jego atak na Stany Zjednoczone, a sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem naszego działania i naszego bezpieczeństwa, jest rzeczą skandaliczną i zagrożeniem dla Polski - powiedział były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Komentarz Macierewicza jest pokłosiem tego, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie poprze wniosku o przyznanie pokojowej nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, o co wystąpił ostatnio przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna.

Świat stanął na progu epokowej zmiany. Ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość. W polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła. Siła to element systemu, którego Polska była wielokrotnie ofiarą (...). Amerykanie są naszym sojusznikiem, a NATO jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, ale jesteśmy i będziemy w Europie. Europa to wspólnota wartości, ale w dzisiejszym świecie trzeba mieć siłę, aby bronić swoich wartości i tę siłę trzeba budować. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, NATO, ONZ, WHO i siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo. Prezydent Trump destabilizuje sytuację w tych organizacjach reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, jak w przypadku Grenlandii (...). To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje - powiedział Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek na konferencji, argumentując swoją decyzję.

Tom Rose, ambasador USA w Polsce, ogłosił w czwartek zerwanie wszelkich kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Zarzucił Czarzastemu "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa".