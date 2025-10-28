W bazie wojskowej Adaži pod Rygą rozpoczęły się testy bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To część projektu "DiBaX", najbardziej ambitnego dotychczas eksperymentu NATO w zakresie nowoczesnych technologii obronnych. Przeloty dronów będą prowadzone nad Łotwą i w rejonie granicy z Estonią, a ćwiczenia mają przyspieszyć wdrażanie cyfrowych rozwiązań w działaniach Sojuszu.

W bazie wojskowej Adaži pod Rygą rozpoczęły się testy bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

NATO rozpoczęło na Łotwie testy dronów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w ramach projektu "DiBaX".

Ćwiczenia mają na celu przyspieszenie wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych w operacjach Sojuszu.

Testy potrwają do 7 listopada i obejmą przeloty dronów nad Łotwą oraz w rejonie granicy z Estonią.

W ramach eksperymentu badawczo-rozwojowego "DiBaX" w bazie wojskowej Adaži pod Rygą NATO rozpoczęły się w poniedziałek testy bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przeloty dronów odbywać się będą nad terytorium Łotwy oraz na pograniczu z Estonią.

"DiBaX" (ang. Digital Backbone Experimentation - przyp. red.) to najbardziej ambitny jak dotąd projekt NATO w zakresie nowych technologii obronnych, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i sieci 5G - poinformował szef łotewskiego resortu obrony Andris Sprūds. Dodał, że eksperymenty z zastosowaniem nowych technologii wojskowych tej skali NATO prowadzi na terenie Łotwy już od czterech lat. Wirtualnie ćwiczenia prowadzone są także w kilku krajach sojuszniczych.

Jaki jest cel ćwiczeń?

Według wiceadmirała marynarki wojennej USA Jeffrey'a W. Hughesa z Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (ang. Allied Command Transformation, ACT) celem ćwiczeń jest szybsze wdrożenie zaawansowanych technologii cyfrowych w różnych procedurach i operacjach NATO.

Testy, w ramach których jednostki sił zbrojnych będą wykorzystywać systemy bezzałogowców w różnych środowiskach operacyjnych oraz metody sztucznej inteligencji, m.in. do identyfikacji celów, potrwają do 7 listopada. Łotewskie władze zaapelowały do mieszkańców, by zachowali spokój na widok dronów.