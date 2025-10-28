Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. rozporządzenia szefa resortu sprawiedliwości dot. przydziału spraw sędziom - przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Jak dodał, w ocenie prezydenta akt ten narusza szereg przepisów Konstytucji RP. Bogucki jednocześnie poinformował, że prezydent skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

/ Fot. Anita Walczewska, Wojciech Olkusnik / East News

Prezydent Karol Nawrocki skierował we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. rozporządzenia szefa Ministerstwa Sprawiedliwości dot. przydziału spraw sędziom - przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Jak dodał, w ocenie prezydenta akt ten narusza szereg przepisów Konstytucji RP.

Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowelizujące regulamin urzędowania sądów powszechnych, które odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom.

Bogucki na konferencji prasowej poinformował, że we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tego rozporządzenia.

Uzasadniając wniosek, prezydencki minister ocenił, że szef MS „w sposób absolutnie bezprawny próbuje poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę” i Trybunał powinien sprawdzić, czy akt ten jest zgodny z Konstytucją RP.

Bogucki: Do prokuratury skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Żurka

Szef KPRP Zbigniew Bogucki poinformował także o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w związku z wydanym przez niego rozporządzeniem dot. zasad przydziału spraw sędziom.

Zobaczymy, czy prokuratura jest niezależna, czy podejmie to postępowanie, czy będzie prowadzić to postępowanie - stwierdził prezydencki minister.

Przytoczył również fragment zawiadomienia, które mówi m.in. o tym, że Żurek podpisał rozporządzenie zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych „bez uprzedniego zasięgnięcia wymaganej opinii (...) Krajowej Rady Sądownictwa” oraz „pomimo opinii Rządowego Centrum Legislacji z dnia 16 sierpnia 2025 roku oraz opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2025 roku, a także pisemnych opinii przedstawicieli środowisk sędziowskich i prawniczych”.