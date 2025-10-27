Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed "intensywną rosyjską operacją kognitywną". Wojsko zaznacza, że nasze lęki i zaszłości historyczne są wykorzystywane do wywoływania antyukraińskich nastrojów. "Winny jest ten, kto zyska" - zaznaczają wojskowi.

  • Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Celem Rosji jest wzbudzenie niechęci

Cel Rosjan jest prosty - wzbudzenie zawiści i niechęci Polaków wobec Ukraińców i odwrotnie. Wojskowi podkreślają, że Rosjanie stosują metody znane z historii, polegające na odczłowieczaniu i oczernianiu wroga, aby społeczeństwo nie żałowało ataku na dany naród - podobnie działał propagandysta Joseph Goebbels. 

Sztab Generalny WP wskazuje, że w szerzenie narracji podburzających przeciwko Ukraińcom angażują się zarówno profile osób publicznych, jak i influencerów.

Cyberataki i sabotaże

Wojsko informuje również o wzroście liczby ataków w cyberprzestrzeni, organizowanych podpaleniach przez sabotażystów oraz zakłóceniach sygnału GPS. "Jedynym celem tego typu działań jest wzbudzanie w naszym społeczeństwie lęku i poczucia zagrożenia. Celem jest skierowanie emocji przeciwko Ukrainie - polscy obywatele, chcąc powrócić do swojej strefy komfortu, mogą naciskać na rządzących, by podejmowali decyzje niezgodne z racją stanu" - podkreślają wojskowi.

Apel o rozwagę

Sztab Generalny WP podkreśla: "Pamiętaj - Is fecit, cui prodest - winny jest ten, kto zyska". Apeluje, by nie ulegać emocjom i przypomina, że Ukraińcy pragną pokoju tak samo, jak każdy inny naród. Akcje sabotażowe są elementem operacji rosyjskich służb specjalnych i nie mają nic wspólnego z intencjonalnym, planowym działaniem całego narodu ukraińskiego. 

W komunikacie podkreślono, że prawdziwym wrogiem Polski jest Rosja. "Odcięcie się Polski od Ukrainy ułatwi Rosji prowadzenie wojny", a każde działanie osłabiające poparcie dla Ukrainy "wspiera Rosję w jej agresji".

W ubiegłym tygodniu rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że  ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu.