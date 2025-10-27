Cyberataki i sabotaże

Wojsko informuje również o wzroście liczby ataków w cyberprzestrzeni, organizowanych podpaleniach przez sabotażystów oraz zakłóceniach sygnału GPS. "Jedynym celem tego typu działań jest wzbudzanie w naszym społeczeństwie lęku i poczucia zagrożenia. Celem jest skierowanie emocji przeciwko Ukrainie - polscy obywatele, chcąc powrócić do swojej strefy komfortu, mogą naciskać na rządzących, by podejmowali decyzje niezgodne z racją stanu" - podkreślają wojskowi.

Apel o rozwagę

Sztab Generalny WP podkreśla: "Pamiętaj - Is fecit, cui prodest - winny jest ten, kto zyska". Apeluje, by nie ulegać emocjom i przypomina, że Ukraińcy pragną pokoju tak samo, jak każdy inny naród. Akcje sabotażowe są elementem operacji rosyjskich służb specjalnych i nie mają nic wspólnego z intencjonalnym, planowym działaniem całego narodu ukraińskiego.

W komunikacie podkreślono, że prawdziwym wrogiem Polski jest Rosja. "Odcięcie się Polski od Ukrainy ułatwi Rosji prowadzenie wojny", a każde działanie osłabiające poparcie dla Ukrainy "wspiera Rosję w jej agresji".

W ubiegłym tygodniu rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu.