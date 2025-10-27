Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed "intensywną rosyjską operacją kognitywną". Wojsko zaznacza, że nasze lęki i zaszłości historyczne są wykorzystywane do wywoływania antyukraińskich nastrojów. "Winny jest ten, kto zyska" - zaznaczają wojskowi.
Cel Rosjan jest prosty - wzbudzenie zawiści i niechęci Polaków wobec Ukraińców i odwrotnie. Wojskowi podkreślają, że Rosjanie stosują metody znane z historii, polegające na odczłowieczaniu i oczernianiu wroga, aby społeczeństwo nie żałowało ataku na dany naród - podobnie działał propagandysta Joseph Goebbels.
Sztab Generalny WP wskazuje, że w szerzenie narracji podburzających przeciwko Ukraińcom angażują się zarówno profile osób publicznych, jak i influencerów.