Jamajka w stanie najwyższej gotowości - wszystko przez huragan Melissa, który właśnie uderzył w wyspę. Według meteorologów, to najsilniejszy huragan w historii Jamajki i jeden z najpotężniejszych cyklonów tropikalnych na Atlantyku w tym roku. Prędkość wiatru przekracza 250 km/h, a mieszkańcy i turyści szykują się na najgorsze. Wśród osób, które utknęły na Jamajce, jest znany polski aktor Michał Żebrowski z rodziną.
- Huragan Melissa uderzył we wtorek wieczorem w Jamajkę.
- Eksperci określają Melissę jako jeden z najpotężniejszych huraganów w historii Atlantyku.
- Na Jamajce utknęła rodzina Michała Żebrowskiego.
- Według danych MSZ na wyspie przebywa co najmniej 11 Polaków, wszyscy są w kontakcie z polską placówką.
- Alarm ogłoszono także na Haiti i południowo-wschodniej Kubie, gdzie ewakuowano ponad pół miliona osób.
- Melissa to trzeci huragan piątej kategorii w tym roku na Atlantyku, średnia prędkość wiatru sięga 280 km/h, a ciśnienie w oku spadło do 901 hPa.
- Sytuację związaną z huraganem Melissa śledzimy na bieżąco na rmf24.pl.
We wtorek po południu w Jamajkę uderzył huragan Melissa.
Eksperci nie mają wątpliwości: Melissa to jeden z najpotężniejszych huraganów w historii Atlantyku. Pod względem ciśnienia to piąty najpotężniejszy huragan w tym regionie i najsilniejszy, jaki dotarł do lądu od czasu Doriana w 2019 roku - wyjaśnia specjalista ds. huraganów Michael Lowry. To najgorszy możliwy scenariusz dla Jamajki - dodaje.
Sytuację określa jako katastrofalną również Anne-Claire Fontan ze Światowej Organizacji Meteorologicznej. Dla Jamajki to z pewnością burza stulecia - podkreśla.
Huragan Melissa uderzył we wtorek wieczorem w Jamajkę. Na południu wyspy prognozowane są zagrażające życiu sztormy i fale sięgające nawet 4 metrów.