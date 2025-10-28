Białoruś planuje rozmieszczenie rosyjskiego systemu hipersonicznych rakiet pośredniego zasięgu Oriesznik już w grudniu – poinformowała we wtorek agencja TASS, powołując się na rzeczniczkę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Decyzja ma być odpowiedzią na "działania państw zachodnich".

Białoruś rozmieszcza rosyjski system rakietowy Oriesznik / Shutterstock

Rosja i Białoruś kończą przygotowania do rozmieszczenia nowego systemu rakietowego Oriesznik na Białorusi.

Rozlokowanie pocisku ma dokonać się w grudniu.

Oriesznik to hipersoniczna rakieta średniego zasięgu, którą Rosja po raz pierwszy użyła w listopadzie 2024 roku przeciwko Ukrainie.

Według Natalii Eismont, rzeczniczki prezydenta Białorusi, przygotowania do rozmieszczenia nowego rosyjskiego systemu rakietowego są na końcowym etapie. Oriesznik był już testowany podczas wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych, które odbyły się w ubiegłym miesiącu w ramach ćwiczeń Zapad.

Prezydent Aleksander Łukaszenka podkreślił, że decyzja o rozmieszczeniu rakiet jest reakcją na - jak to określił - eskalację ze strony państw zachodnich. System Oriesznik ma wzmocnić potencjał obronny Białorusi i Rosji w regionie.

Oriesznik użyty po raz pierwszy przeciwko Ukrainie

Rosja po raz pierwszy użyła rakiety Oriesznik w listopadzie 2024 roku, atakując zakład zbrojeniowy w Dnieprze na Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że autoryzował ten atak w odpowiedzi na użycie przez Ukrainę amerykańskich i brytyjskich rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom na terytorium Rosji.

Putin zagroził również kolejnymi uderzeniami, w tym na "centra decyzyjne" w Kijowie, jeśli takie ataki będą się powtarzać. Rosyjski prezydent w wojowniczym tonie przekazał, że kolejne uderzenia będą druzgocące, a Rosja "z wyprzedzeniem" powiadomi ludność cywilną, by mogła ewakuować się z zagrożonych lokalizacji.

Władimir Putin twierdzi, że Oresznik jest niemożliwy do przechwycenia i dysponuje ogromną siłą rażenia.

Wunderwaffe, czy rosyjski blef?

Oriesznik (ros. Орешник, pol. "leszczyna") to najnowszy rosyjski system rakietowy średniego zasięgu, określany przez rosyjskie władze jako hipersoniczny. Zasięg pocisku szacowany jest na 2-5 tysięcy kilometrów, a jego prędkość ma przekraczać 5 Machów.

Ukraińscy eksperci oraz zachodni analitycy podkreślają, że nie ma dowodów na "nieprzechwytność" Oriesznika - jak twierdzi Rosja. Według analizy BBC i Carnegie Endowment, Oresznik to prawdopodobnie rozwinięcie wcześniejszych projektów rakietowych, takich jak RS-26 "Rubeż".

Eksperci ukraińscy wskazują, że użycie Oriesznika miało głównie wymiar polityczny i propagandowy, a nie przełomowy militarnie.