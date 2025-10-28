Białoruś planuje rozmieszczenie rosyjskiego systemu hipersonicznych rakiet pośredniego zasięgu Oriesznik już w grudniu – poinformowała we wtorek agencja TASS, powołując się na rzeczniczkę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Decyzja ma być odpowiedzią na "działania państw zachodnich".
- Rosja i Białoruś kończą przygotowania do rozmieszczenia nowego systemu rakietowego Oriesznik na Białorusi.
- Rozlokowanie pocisku ma dokonać się w grudniu.
- Oriesznik to hipersoniczna rakieta średniego zasięgu, którą Rosja po raz pierwszy użyła w listopadzie 2024 roku przeciwko Ukrainie.
Według Natalii Eismont, rzeczniczki prezydenta Białorusi, przygotowania do rozmieszczenia nowego rosyjskiego systemu rakietowego są na końcowym etapie. Oriesznik był już testowany podczas wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych, które odbyły się w ubiegłym miesiącu w ramach ćwiczeń Zapad.
Prezydent Aleksander Łukaszenka podkreślił, że decyzja o rozmieszczeniu rakiet jest reakcją na - jak to określił - eskalację ze strony państw zachodnich. System Oriesznik ma wzmocnić potencjał obronny Białorusi i Rosji w regionie.
Rosja po raz pierwszy użyła rakiety Oriesznik w listopadzie 2024 roku, atakując zakład zbrojeniowy w Dnieprze na Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że autoryzował ten atak w odpowiedzi na użycie przez Ukrainę amerykańskich i brytyjskich rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom na terytorium Rosji.
Putin zagroził również kolejnymi uderzeniami, w tym na "centra decyzyjne" w Kijowie, jeśli takie ataki będą się powtarzać. Rosyjski prezydent w wojowniczym tonie przekazał, że kolejne uderzenia będą druzgocące, a Rosja "z wyprzedzeniem" powiadomi ludność cywilną, by mogła ewakuować się z zagrożonych lokalizacji.
Władimir Putin twierdzi, że Oresznik jest niemożliwy do przechwycenia i dysponuje ogromną siłą rażenia.
Oriesznik (ros. Орешник, pol. "leszczyna") to najnowszy rosyjski system rakietowy średniego zasięgu, określany przez rosyjskie władze jako hipersoniczny. Zasięg pocisku szacowany jest na 2-5 tysięcy kilometrów, a jego prędkość ma przekraczać 5 Machów.
Ukraińscy eksperci oraz zachodni analitycy podkreślają, że nie ma dowodów na "nieprzechwytność" Oriesznika - jak twierdzi Rosja. Według analizy BBC i Carnegie Endowment, Oresznik to prawdopodobnie rozwinięcie wcześniejszych projektów rakietowych, takich jak RS-26 "Rubeż".
Eksperci ukraińscy wskazują, że użycie Oriesznika miało głównie wymiar polityczny i propagandowy, a nie przełomowy militarnie.