Śląscy strażacy zostali wezwani do pożaru, który wybuchł w środę w Pyskowicach. Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy. Znaleziono tam zwęglone ciało.
- W Pyskowicach na Śląsku paliło się mieszkanie na poddaszu kamienicy.
- W środku znaleziono zwęglone ciało.
- Ogień nie rozprzestrzenił się na resztę budynku.
Pożar wybuchł na poddaszu trzypiętowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Pyskowicach.
Na miejscu ratownicy odnaleźli zwęglone ciało.
Ogień nie rozprzestrzenił się na dach, a sytuacja jest już opanowana.
W działaniach uczestniczyło 6 zastępów straży. Przyczynę pożaru bada gliwicka policja.