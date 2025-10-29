Śląscy strażacy zostali wezwani do pożaru, który wybuchł w środę w Pyskowicach. Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy. Znaleziono tam zwęglone ciało.

  • W Pyskowicach na Śląsku paliło się mieszkanie na poddaszu kamienicy.
  • W środku znaleziono zwęglone ciało.
  • Ogień nie rozprzestrzenił się na resztę budynku.
Pożar wybuchł na poddaszu trzypiętowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Pyskowicach.

Na miejscu ratownicy odnaleźli zwęglone ciało.

Ogień nie rozprzestrzenił się na dach, a sytuacja jest już opanowana.

W działaniach uczestniczyło 6 zastępów straży. Przyczynę pożaru bada gliwicka policja.