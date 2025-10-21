Rumuńska Służba Wywiadowcza (SRI) poinformowała we wtorek o zatrzymaniu dwóch obywateli Ukrainy, którzy chcieli wywołać pożar siedziby największej ukraińskiej firmy kurierskiej znajdującej się w centrum Bukaresztu. Obydwaj przyjechali do Rumunii z Polski. Trzeci z domniemanych sabotażystów został zatrzymany przez ABW na terenie naszego kraju.
- ABW razem z rumuńskim wywiadem zatrzymała grupę planującą podpalenie w centrum Bukaresztu.
- Pożar miał objąć siedzibę firmy Nova Post, która znajduje się w bloku mieszkalnym. Pożar mógł zagrozić życiu wielu osób.
- W zeszłym roku doszło do podobnych prób ataków na firmy kurierskie, takich jak DHL i DPD. Obwiniano za nie Rosję.
Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, informował we wtorek, że w ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób działających na szkodę Polski na zlecenie rosyjskiego wywiadu.
Podczas ostatniej akcji, którą ABW przeprowadziła w zeszłym tygodniu we współpracy z Rumuńską Służbą Wywiadowczą (SRI), zatrzymany w Polsce został 21-letni Ukrainiec Danyło H. Jak się okazuje, w tym samym czasie w Rumunii zatrzymano dwóch innych, współpracujących z nim Ukraińców.
Ich zatrzymanie ma związek z planami wywołania dużego pożaru w centrum stolicy Rumunii.