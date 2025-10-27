Groźny pożar w Sadowie pod Lublińcem w Śląskiem. Pali się tam zakład stolarski. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych, ale konieczna jest ewakuacja okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy dostali alert RCB z prośbą o niezbliżanie się do miejsca i o zamknięcie okien. Po godz. 20.00 poinformowano, że pożar został opanowany.

Zobacz również:

  • Więcej aktualnych informacji na stronie głównej RMF24.pl.

Jak informuje reporter RMF FM, w wyniku pożaru zakładu stolarskiego w Sadowie (Śląskie) trzeba było ewakuować kilkanaście osób z pobliskich domów.

Według strażaków ewakuacja była konieczna z powodu silnego zadymienia. 

Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały około godz. 14:30. Jeszcze przed ich przyjazdem ewakuowano dwóch pracowników.

Sytuacja nie jest opanowana

Na miejscu było ponad 40 zastępów straży pożarnej. 

Sytuacja nadal jest nieopanowana, trwają intensywne działania gaśnicze. W hali palą się materiały tapicerskie do obijania mebli, pożar nadal jest mocno rozwinięty. Na miejscu zadysponowano 40 zastępów PSP i OSP z powiatu lublinieckiego i innych części woj. śląskiego – informował wcześniej Łukasz Wołosz z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu 

Ogień objął halę, w której płoną materiały tapicerskie, akcja potrwa co najmniej kilka godzin.

Jest alert RCB dla mieszkańców

Mieszkańcy dostali alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści: "Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Sadowie (powiat lubliniecki). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna."

Po godz. 20.00 strażacy poinformowali, że pożar został opanowany. Sytuację mamy już uznaną opanowaną, pożar już się nie rozprzestrzenia, jednak działania będą jeszcze trwały wiele godzin, na pewno do wczesnych godzin porannych - powiedział Łukasz Wołosz z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.

Opracowanie: