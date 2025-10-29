Dwa polskie myśliwce MIG-29 dokonały we wtorek "skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły, zidentyfikowały i eskortowały rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim.

Incydent miał miejsce 28 października 2025 roku.

Wojsko Polskie pozostaje w stałej gotowości do reakcji na każde zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

W środowy poranek Dowództwo Operacyjne zamieściło komunikat w tej sprawie.

"28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim" - napisało DORSZ na platformie X.

"Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej" - dodano.

Jak powiedział RMF FM podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, była to rutynowa akcja.



Operacja miała miejsce na północny zachód od Ustki. Do momentu wyjścia samolotu z naszego rejonu odpowiedzialności był on eskortowany, żeby być w stu procentach pewnym, że nie naruszy naszej przestrzeni powietrznej - mówił wojskowy.