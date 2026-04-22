Wczesnym rankiem w Lublińcu w województwie śląskim doszło do pożaru w jednym z tartaków. Na miejsce natychmiast skierowano 12 wozów strażackich. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb tuż przed godziną trzecią.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.
Poranny pożar w tartaku w Lublińcu w Śląskiem. Na miejsce skierowano 12 wozów strażackich.
Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, pożar zaczął się w kotłowni tartaku. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie tuż przed godz. 3.00 nad ranem.
Paliły się trociny, które są wyjątkowo łatwopalnym materiałem.
Na szczęście ogień nie przeniósł się z kotłowni na teren hali produkcyjnej.
Jak poinformował jeden ze strażaków - na szczęście nikomu nic się stało.
Akcja trwała ponad 4 godziny.