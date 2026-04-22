10 obywateli Gruzji, którzy złamali prawo w Polsce, zostało deportowanych - poinformowała Komenda Główna Straży Granicznej. Samolot z Gruzinami wystartował z Łodzi.

Funkcjonariusze SG prowadzą osobę deportowaną z Polski / Straż Graniczna

Cudzoziemcom wydano decyzje administracyjne o przymusowym zobowiązaniu do powrotu.

Deportowani obywatele Gruzji w Polsce dopuścili się m.in. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieży, a także prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości - poinformowała straż graniczna.

Cudzoziemcom wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu, podlegające przymusowemu wykonaniu. Z informacji SG wynika, że osiem osób otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego.

SG przekazała ponadto, że operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką, a eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich.

Jak podaje straż graniczna, organizacja operacji powrotowych jest złożonym i wieloetapowym procesem, wymagającym ścisłej współpracy wielu służb i instytucji. Stanowi ona jednocześnie jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

W przekazaniu udział brała Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), która pełniła funkcję koordynatora operacji, zapewniła wsparcie operacyjne i finansowe na wszystkich jej etapach oraz utrzymywała kontakt z wszystkimi uczestnikami, w tym z władzami gruzińskimi.