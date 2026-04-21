19-letni pomocnik Midtjylland, Alamara Djabi, został w weekend zaatakowany nożem. Duński klub przekazał dzisiaj, że młody zawodnik był w stanie krytycznym, na szczęście lekarzom po serii operacji udało się oddalić zagrożenie.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w Herning - mieście w środkowej Danii, w którym siedzibę ma klub Midtjylland.
Z dzisiejszego komunikatu klubu wynika, że Alamara Djabi został zaatakowany przez nożownika. "Był w stanie krytycznym i przeszedł pilną operację" - poinformował Midtjylland.