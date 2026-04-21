Potem zawodnik przeszedł kolejną operację. "Dzięki profesjonalnej pracy ratowników medycznych, a później personelu szpitala, jego stan jest obecnie stabilny" - czytamy w oświadczeniu klubu.

19-latek wybudził się już ze śpiączki farmakologicznej i czuje się dobrze.

Atak nożownika na piłkarza. Jakie były motywy?

Policja w weekend informowała o ataku nożownika, tożsamość ofiary nie była jednak znana.

Duńskie media informują, że o napaść podejrzewany jest 20-latek, trwają jego poszukiwania.

"Nie jest jasne, jaki był motyw ataku nożem, ale policja podejrzewa, że między 19-latkiem a sprawcą doszło do nieporozumienia w nocnym klubie" - donosi serwis duńskiego tabloidu "B.T."

Djabi, pochodzący z Gwinei Bissau, jest wychowankiem akademii Benfiki Lizbona. Ma portugalski paszport. Dołączył do duńskiej Superligi w 2023 roku.

Midtjylland zajmuje drugie miejsce w grupie A duńskiej Superligi, którą ostatni raz wygrało w 2024 roku.