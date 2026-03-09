Pożar hotelu w Tychach (woj. śląskie) przy ulicy Kościuszki. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się 12 osób. Na miejscu cały czas pracują służby. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar hotelu w Tychach (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informuje straż pożarna, do pożaru hotelu doszło w nocy, zapaliło się poszycie dachu - przekazał RMF FM młodszy kapitan Szymon Gniewkowski rzecznik strażaków w Tychach.

W budynku przebywało 12 gości, wszyscy zdążyli się ewakuować jeszcze przed przybyciem służb. Nikomu nic się nie stało.

Na miejscu wciąż pracuje 65 strażaków. Sytuacja jest już opanowana.