Pożar hotelu w Tychach (woj. śląskie) przy ulicy Kościuszki. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się 12 osób. Na miejscu cały czas pracują służby. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Jak informuje straż pożarna, do pożaru hotelu doszło w nocy, zapaliło się poszycie dachu - przekazał RMF FM młodszy kapitan Szymon Gniewkowski rzecznik strażaków w Tychach.
W budynku przebywało 12 gości, wszyscy zdążyli się ewakuować jeszcze przed przybyciem służb. Nikomu nic się nie stało.
Na miejscu wciąż pracuje 65 strażaków. Sytuacja jest już opanowana.
