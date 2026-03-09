Warszawa została uznana przez brytyjski dziennik "The Times" za najlepsze miasto w Europie na weekendowy wyjazd. Stolica Polski wyprzedziła w rankingu takie turystyczne potęgi jak Barcelona, Rzym czy Lizbona.

/ Shutterstock

Redakcja "The Times" podkreśliła, że Warszawa jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na kontynencie. W uzasadnieniu wyboru zwrócono uwagę na wyjątkową energię miasta oraz jego imponującą przemianę w ostatnich latach.

Miasto, które łączy historię z nowoczesnością

Warszawa została doceniona za połączenie historii i nowoczesności, widoczne zarówno w architekturze, jak i miejskiej atmosferze.

Wyróżniono także wysoką jakość gastronomii – od lokalnych smaków po restauracje nagradzane w międzynarodowych przewodnikach.

"To właśnie ta różnorodność sprawia, że Warszawa jest idealnym kierunkiem na weekendowy wyjazd – niezależnie od tego, czy ktoś szuka kultury, historii, dobrej kuchni, czy po prostu ciekawej zmiany otoczenia" - podkreślono w rankingu.

Atrakcyjne ceny i bezpieczeństwo

Wyróżnienie "The Times" zwraca uwagę na świetny stosunek jakości do ceny, który szczególnie doceniają turyści z Europy Zachodniej.

Warszawa oferuje europejski poziom atrakcji i infrastruktury, pozostając jednocześnie przystępną cenowo. Dodatkowo, stolica Polski została wskazana jako miasto bezpieczne i gościnne.

Pierwsze miejsce w rankingu "The Times" to nie tylko prestiż, ale także szansa na zwiększenie zainteresowania turystów z zagranicy oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski.

Warszawa już od kilku lat pojawia się w międzynarodowych zestawieniach, jednak tak wysokie wyróżnienie w jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w Europie zdarza się po raz pierwszy.